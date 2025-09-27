Bartosz Kurek powiedział to przed kamerą. Chodzi o jego nieobecność w półfinale

W sobotę 27 września Polacy przegrali półfinał mistrzostw świata siatkarzy. Lepsi okazali się Włosi, którzy przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w trzech setach.

Wielkim nieobecnym tego spotkania był zdecydowanie Bartosz Kurek. Na niecałą godzinę przed rozpoczęciem spotkania okazało się, że kapitan Biało-Czerwonych został wpisany do protokołu meczowego jako libero. Jak się okazało, wszystko było spowodowane kontuzją siatkarza.

- Nie ma nic przyjemnego w oglądaniu takiego meczu z boku. Naderwany mięsień. Taka błahostka może spowodować, że nie było mi dzisiaj dane powalczyć o moje marzenia. Chcę podziękować chłopakom, bo dali z siebie wszystko. Włosi byli lepsi. Musimy spróbować się zebrać i powalczyć o brązowy medal - powiedział Kurek w rozmowie z Marcinem Lepą.

W niedzielę 28 września odbędzie się mecz o brązowy medal mistrzostw świata siatkarzy. Polacy o krążek powalczą z naszymi sąsiadami - Czechami, którzy w półfinale polegli z Bułgarami.

