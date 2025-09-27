Betclic 1 Liga: GKS Tychy - Pogoń Siedlce. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

GKS Tychy kontra Pogoń Siedlce to spotkanie 11. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl.

Tyszanie są ostatnio w rozczarowującej dyspozycji. W lidze przegrali cztery ostatnie spotkania, a do tego dołożyli odpadnięcie z STS Pucharu Polski po porażce z Zawiszą Bydgoszcz. Fatalna seria sprawiła, że przed rozpoczęciem 11. kolejki GKS musi nerwowo oglądać się za siebie, gdyż nad strefą spadkową ma tylko dwa punkty przewagi. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Jan Urban się nie patyczkuje! Jasny przekaz do lidera kadry! "Nie chcę tego od ciebie”

 

Z kolei siedlczanie po całkiem udanym początku sezonu zaliczyli dwie przegrane z rzędu w lidze - z Chrobrym Głogów i Śląskiem Wrocław. Ponadto podopieczni Adama Noconia odpadli z STS Pucharu Polski po porażce 0:2 z Miedzią Legnica. Teraz spróbują wrócić na zwycięskie tory w starciu z GKS. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek o 19:30. 

mtu, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGKS TYCHYPIŁKA NOŻNAPOGOŃ SIEDLCE

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 