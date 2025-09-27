Tyszanie są ostatnio w rozczarowującej dyspozycji. W lidze przegrali cztery ostatnie spotkania, a do tego dołożyli odpadnięcie z STS Pucharu Polski po porażce z Zawiszą Bydgoszcz. Fatalna seria sprawiła, że przed rozpoczęciem 11. kolejki GKS musi nerwowo oglądać się za siebie, gdyż nad strefą spadkową ma tylko dwa punkty przewagi.

Z kolei siedlczanie po całkiem udanym początku sezonu zaliczyli dwie przegrane z rzędu w lidze - z Chrobrym Głogów i Śląskiem Wrocław. Ponadto podopieczni Adama Noconia odpadli z STS Pucharu Polski po porażce 0:2 z Miedzią Legnica. Teraz spróbują wrócić na zwycięskie tory w starciu z GKS.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.

mtu, Polsat Sport