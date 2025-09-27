Obie drużyny z Podkarpacia pożegnały się w ostatnich dniach z STS Pucharem Polski. Ekipa z Rzeszowa przegrała z Koroną Kielce, a ta z Mielca musiała uznać wyższość Puszczy Niepołomice. Teraz jedni i drudzy mogą skupić się tylko na rozgrywkach ligowych.

W Betclic 1 Lidze oba zespoły dzielą zaledwie trzy punkty, ale i wiele miejsc w tabeli. Przed rozpoczęciem kolejki Stal Rzeszów była siódma, a Stal Mielec 15. Rezultat sobotniego spotkania może znacząco wpłynąć na położenie jednych bądź drugich w ligowej stawce.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.

mtu, Polsat Sport