Betclic 1 Liga: Stal Rzeszów - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Stal Rzeszów kontra Stal Mielec to spotkanie 11. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Stal Mielec na Polsatsport.pl.

Obie drużyny z Podkarpacia pożegnały się w ostatnich dniach z STS Pucharem Polski. Ekipa z Rzeszowa przegrała z Koroną Kielce, a ta z Mielca musiała uznać wyższość Puszczy Niepołomice. Teraz jedni i drudzy mogą skupić się tylko na rozgrywkach ligowych. 

 

W Betclic 1 Lidze oba zespoły dzielą zaledwie trzy punkty, ale i wiele miejsc w tabeli. Przed rozpoczęciem kolejki Stal Rzeszów była siódma, a Stal Mielec 15. Rezultat sobotniego spotkania może znacząco wpłynąć na położenie jednych bądź drugich w ligowej stawce. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o 19:30. 

 

mtu, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNASTAL MIELECSTAL RZESZÓW

