Betclic 1 Liga: Stal Rzeszów - Stal Mielec. Relacja live i wynik na żywo
Stal Rzeszów kontra Stal Mielec to spotkanie 11. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Stal Mielec na Polsatsport.pl.
Obie drużyny z Podkarpacia pożegnały się w ostatnich dniach z STS Pucharem Polski. Ekipa z Rzeszowa przegrała z Koroną Kielce, a ta z Mielca musiała uznać wyższość Puszczy Niepołomice. Teraz jedni i drudzy mogą skupić się tylko na rozgrywkach ligowych.
W Betclic 1 Lidze oba zespoły dzielą zaledwie trzy punkty, ale i wiele miejsc w tabeli. Przed rozpoczęciem kolejki Stal Rzeszów była siódma, a Stal Mielec 15. Rezultat sobotniego spotkania może znacząco wpłynąć na położenie jednych bądź drugich w ligowej stawce.
Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o 19:30.
