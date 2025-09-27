Gdzie obejrzeć Cafe Futbol?

W niedzielnym programie gośćmi Przemysława Iwańczyka będzie stały skład ekspertów: Marek Wasiluk, Roman Kosecki, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.

Głównym tematem będą zbliżające się rozgrywki Ligi Konferencji UEFA. Sporo uwagi poświęcimy czterem polskim klubom, które biorą udział w tych zawodach. Lech Poznań, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa ponownie spróbują uniknąć pocałunku śmierci. Rok temu dokonał tego zespół z Podlasia, który odpadł dopiero w ćwierćfinale, a w lidze do końca walczył o mistrzostwo Polski.



Ponadto pochylimy się nad ostatnimi meczami Polaków w Lidze Europy i osiągnięciem Ewy Pajor, która na gali Złotej Piłki odebrała pierwszego Złotego Buta dla najlepszej strzelczyni.



Transmisja programu Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

