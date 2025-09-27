Co ze zdrowiem Aleksandra Śliwki? Siatkarz zabrał głos

Aleksander Śliwka mierzy się obecnie z poważną kontuzją, która praktycznie wykluczyła go z gry w tym sezonie reprezentacyjnym. Przyjmujący doznał urazu stopy przed turniejem Ligi Narodów w Gdańsku. Polski siatkarz kontuzji nabawił się podczas treningu, o czym w połowie lipca poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej.

Od tego czasu Śliwka nie pojawił się na parkiecie w meczu reprezentacyjnym. Publikował natomiast nagrania w swoich mediach społecznościowych, na których pokazywał swoją rehabilitację.

W sobotę polski siatkarz był gościem w studiu Polsatu Sport przed półfinałem mistrzostw świata Polska - Włochy. Jerzy Mielewski zapytał Śliwkę, jak wygląda obecnie jego sytuacja zdrowotna.

- Idę do przodu. Najgorszy moment rehabilitacji mam za sobą. Czeka mnie dużo ciężkiej pracy, ale jestem na dobrej drodze do powrotu - stwierdził.

AA, Polsat Sport