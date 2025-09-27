Aleksander Śliwka zabrał głos przed meczem Polska - Włochy. Kto sięgnie po zwycięstwo?

Śliwka nie pojechał na tegoroczne mistrzostwa świata przez poważną kontuzję, z którą zmaga się praktycznie od początku sezonu reprezentacyjnego. Mimo tego siatkarz nadal śledzi poczynania swoich kolegów z reprezentacji na czempionacie. Pojawił się także w studiu Polsatu Sport przed półfinałowym starciem Polska - Włochy.

Zapytany przez Jerzego Mielewskiego Śliwka przyznał, że obie drużyny prezentują podobny poziom.

- Spotykają się dwie drużyny o zbliżonym potencjale - ogromnym potencjale. Ludzie nazywają to spotkanie przedwczesnym finałem. Według mnie to nie jest określenie na wyrost. Włosi się rozkręcają w tym turnieju. W półfinale pokazali, że ich forma i pewność siebie rośnie - stwierdził.

Śliwka ocenił, że nadchodzącego spotkanie będzie bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o taktyki przygotowane przez oba zespoły.

- Pod względem taktycznym to będzie świetny mecz. Możemy przypuszczać, co zdecyduje w tym spotkaniu, ale mecz pokaże, co będzie kluczowe - ocenił siatkarz.

Mecz Polska - Włochy w półfinale MŚ. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w sobotę 27 września o godzinie 12.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 rozpocznie się już o godzinie 7.00, przed pierwszym meczem półfinałowym Czechy - Bułgaria. Start studia w Polsacie o godzinie 11:55.

