Drugi półfinał rozstrzygnięty. Wiemy, kto zagra o Superpuchar Polski

Zespół z Sopotu już czterokrotnie zdobywał to trofeum (po raz ostatni w 2013 roku), zaś Start stanie przed taką szansą po raz pierwszy.

Koszykarze z Sopotu byli lepsi od gospodarzy turnieju przez całe spotkanie, ale szczególnie w drugiej połowie mieli zdecydowaną przewagę. Prowadzili w czwartej kwarcie nawet różnicą 19 pkt (84:65 i 91:72). Podopieczni fińskiego trenera Mikko Larkasa grali bardziej uporządkowaną i zdyscyplinowaną koszykówkę. Wymusili na legionistach aż 18 strat, a sami mieli złych podań tylko dziewięć.

Koszykarze wicemistrza Polski Startu Lublin pokonali Górnika Zamek Książ Wałbrzych 80:66 (20:22, 22:15, 23:12, 15:17) i jako pierwsi awansowali do finału.

Wyniki półfinałów:

PGE Start Lublin - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 80:66 (20:22, 22:15, 23:12, 15:17).

Najwięcej punktów: dla PGE Startu - Kevin Mack 17, Elijah Jamil Hawkins 13, Jordan Cameron Wright 13, Bryan Michael Griffin 12, Trevian Tennyson 11; dla Górnika - Barret Benson 21, Lovell Cabbil Jr. 15, Ikeon Smith 10.

Legia Warszawa - Energa Trefl Sopot 82:96 (22:21, 21:29, 18:27, 21:19)

Najwięcej punktów: dla Legii - Andrzej Pluta 20, Beniamin Shungu 13, Jayvon Graves 10, Ojars Silins 10; dla Trefla - Paul Scruggs 18, Mikołaj Witliński 16, Raymond Cowels 16, Jakub Schenk 15, Mindaugas Kacinas 12.

Superpuchar Polski koszykarzy rozgrywany jest od 1999 roku, ale regularnie od 2010. Od kilku lat zwycięska drużyna otrzymuje trofeum Adama Wójcika, jednego z najlepszych koszykarzy w historii, ośmiokrotnego mistrza kraju, który zmarł na chorobę nowotworową w sierpniu 2017 roku w wieku 47 lat.

PAP