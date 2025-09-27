Emocjonalna wypowiedź Grbicia, chodzi o kontuzję Kurka. "Przestałem liczyć"

Jakub ŻelepieńSiatkówka

W półfinałowym meczu MŚ siatkarzy Polska - Włochy w składzie zabrakło Bartosza Kurka. Kapitan naszej kadry doznał urazu, przez co spotkanie musiał oglądać z perspektywy rezerwowego. - W tym sezonie mieliśmy tyle kontuzji, że przestałem je w pewnym momencie liczyć - powiedział selekcjoner Nikola Grbić.

Emocjonalna wypowiedź Grbicia, chodzi o kontuzję Kurka. "Przestałem liczyć"
fot. Cyfrasport
Emocjonalna wypowiedź Grbicia, chodzi o kontuzję Kurka. "Przestałem liczyć"

Na sobotę zaplanowano oba półfinałowe starcia tegorocznych mistrzostw świata. W pierwszym meczu Bułgarzy okazali się lepsi od Czechów, awansując do wielkiego finału. Natomiast w kolejnym spotkaniu naprzeciwko siebie stanęły narodowe drużyny Polski i Włoch.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co ze zdrowiem Aleksandra Śliwki? Siatkarz zabrał głos

 

Kilkadziesiąt minut przed początkiem spotkania przekazano bardzo ważną informację dotyczącą składu Biało-Czerwonych. Bartosz Kurek został wpisany do protokołu meczowego jako... libero. To oznacza, że Nikola Grbić nie mógł skorzystać z jego umiejętności. 

 

- W tym sezonie mieliśmy tyle kontuzji, że przestałem je w pewnym momencie liczyć. Ale ponownie podkreślam, radzisz sobie z tym, co masz i musimy grać w takich, a nie innych okolicznościach - powiedział serbski selekcjoner w rozmowie przed meczem. 

 

Kurka zastąpił Kewin Sasak. 

 

- Jak mówiłem wiele razy, gramy z tym, co mamy. Będziemy grać z Kewinem i to wszystko. Wiem, że dzisiaj gramy z jedną z najlepszych drużyn na świecie, która gra świetnie. I będą momenty, gdy będziemy w trudnej sytuacji i wówczas musimy się z nich wydostać. 

 

Relacja na żywo meczu Polska - Włochy dostępna TUTAJ

 

Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rozpływa się nad Grbiciem! "Macie znakomitego trenera"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 