Emocjonalna wypowiedź Grbicia, chodzi o kontuzję Kurka. "Przestałem liczyć"

Na sobotę zaplanowano oba półfinałowe starcia tegorocznych mistrzostw świata. W pierwszym meczu Bułgarzy okazali się lepsi od Czechów, awansując do wielkiego finału. Natomiast w kolejnym spotkaniu naprzeciwko siebie stanęły narodowe drużyny Polski i Włoch.

Kilkadziesiąt minut przed początkiem spotkania przekazano bardzo ważną informację dotyczącą składu Biało-Czerwonych. Bartosz Kurek został wpisany do protokołu meczowego jako... libero. To oznacza, że Nikola Grbić nie mógł skorzystać z jego umiejętności.

- W tym sezonie mieliśmy tyle kontuzji, że przestałem je w pewnym momencie liczyć. Ale ponownie podkreślam, radzisz sobie z tym, co masz i musimy grać w takich, a nie innych okolicznościach - powiedział serbski selekcjoner w rozmowie przed meczem.

Kurka zastąpił Kewin Sasak.

- Jak mówiłem wiele razy, gramy z tym, co mamy. Będziemy grać z Kewinem i to wszystko. Wiem, że dzisiaj gramy z jedną z najlepszych drużyn na świecie, która gra świetnie. I będą momenty, gdy będziemy w trudnej sytuacji i wówczas musimy się z nich wydostać.

