Kiedy odbędą się następne mistrzostwa świata siatkarzy? Gdzie zostaną rozegrane?
Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zorganizowały Filipiny. Kiedy zostanie rozegrany kolejny turniej? W którym roku odbędą się następne MŚ w siatkówce? Kto będzie gospodarzem imprezy?
- Kolejne mistrzostwa świata siatkarzy rozegrane zostaną w Polsce w 2027 roku
- Polska dwukrotnie gościła już siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn
- Informację o organizacji MŚ 2027 przez Polskę ogłoszono we wrześniu 2023 roku
Pierwsze mistrzostwa świata siatkarzy zorganizowano w 1949 roku. Od 1962 roku impreza odbywała się w cyklu czteroletnim, w latach parzystych, na przemian z igrzyskami olimpijskimi. Od tegorocznej edycji w MŚ siatkarzy zaszły spore zmiany. Pierwszą było powiększenie turnieju - wzięły w nim udział aż 32 reprezentacje. Drugą - zmiana cyklu z czteroletniego na dwuletni. Od tej pory siatkarskie mistrzostwa świata mają być rozgrywane co dwa lata w latach nieparzystych.
Ta zmiana oznacza, że kolejne mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane w 2027 roku. Gospodarzem turnieju będzie Polska. Zmagania siatkarzy mają się toczyć w dniach 10–26 września.
Polacy wcześniej dwukrotnie organizowali mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Po raz pierwszy w 2014, a po raz drugi w 2022 roku wspólnie ze Słowenią, gdy imprezę odebrano Rosji po zbrojnej agresji tego kraju na Ukrainę. Polska była również współgospodarzem mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2022, które zorganizowała wraz z Holandią. MŚ 2027 będą więc już czwartą siatkarską imprezą tej rangi, która odbędzie się w naszym kraju.
Informację o tym, że Polska będzie gospodarzem FIVB Mistrzostw Świata 2027 ogłoszono we wrześniu 2023 roku. Miało to miejsce podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem.
FIVB ostatnio ogłosiła również gospodarza kolejnych mistrzostw świata, które zaplanowano na 2029 rok. Najlepszych siatkarzy globu za cztery lata gościł będzie Katar.
Gdzie i kiedy kolejne MŚ w siatkówce?
2027 – Polska (MŚ siatkarzy)
2027 – USA i Kanada (MŚ siatkarek)
2029 – Katar (MŚ siatkarzy).