Kiedy odbędą się następne mistrzostwa świata siatkarzy? Gdzie zostaną rozegrane?

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 zorganizowały Filipiny. Kiedy zostanie rozegrany kolejny turniej? W którym roku odbędą się następne MŚ w siatkówce? Kto będzie gospodarzem imprezy?

fot. FIVB
Polska będzie gospodarzem mistrzostw świata siatkarzy w 2027 roku.

  • Kolejne mistrzostwa świata siatkarzy rozegrane zostaną w Polsce w 2027 roku
  • Polska dwukrotnie gościła już siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn
  • Informację o organizacji MŚ 2027 przez Polskę ogłoszono we wrześniu 2023 roku

Pierwsze mistrzostwa świata siatkarzy zorganizowano w 1949 roku. Od 1962 roku impreza odbywała się w cyklu czteroletnim, w latach parzystych, na przemian z igrzyskami olimpijskimi. Od tegorocznej edycji w MŚ siatkarzy zaszły spore zmiany. Pierwszą było powiększenie turnieju - wzięły w nim udział aż 32 reprezentacje. Drugą - zmiana cyklu z czteroletniego na dwuletni. Od tej pory siatkarskie mistrzostwa świata mają być rozgrywane co dwa lata w latach nieparzystych.

 

Zobacz także: Gdzie zostaną rozegrane następne MŚ siatkarek? Jest decyzja FIVB

 

Ta zmiana oznacza, że kolejne mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane w 2027 roku. Gospodarzem turnieju będzie Polska. Zmagania siatkarzy mają się toczyć w dniach 10–26 września.

 

Polacy wcześniej dwukrotnie organizowali mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Po raz pierwszy w 2014, a po raz drugi w 2022 roku wspólnie ze Słowenią, gdy imprezę odebrano Rosji po zbrojnej agresji tego kraju na Ukrainę. Polska była również współgospodarzem mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2022, które zorganizowała wraz z Holandią. MŚ 2027 będą więc już czwartą siatkarską imprezą tej rangi, która odbędzie się w naszym kraju.

 

Informację o tym, że Polska będzie gospodarzem FIVB Mistrzostw Świata 2027 ogłoszono we wrześniu 2023 roku. Miało to miejsce podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem.

 

FIVB ostatnio ogłosiła również gospodarza kolejnych mistrzostw świata, które zaplanowano na 2029 rok. Najlepszych siatkarzy globu za cztery lata gościł będzie Katar.

 

Gdzie i kiedy kolejne MŚ w siatkówce?

2027 – Polska (MŚ siatkarzy)

2027 – USA i Kanada (MŚ siatkarek)

2029 – Katar (MŚ siatkarzy).

