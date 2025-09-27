Kiedy odbędą się następne mistrzostwa świata siatkarzy? Gdzie zostaną rozegrane?

Pierwsze mistrzostwa świata siatkarzy zorganizowano w 1949 roku. Od 1962 roku impreza odbywała się w cyklu czteroletnim, w latach parzystych, na przemian z igrzyskami olimpijskimi. Od tegorocznej edycji w MŚ siatkarzy zaszły spore zmiany. Pierwszą było powiększenie turnieju - wzięły w nim udział aż 32 reprezentacje. Drugą - zmiana cyklu z czteroletniego na dwuletni. Od tej pory siatkarskie mistrzostwa świata mają być rozgrywane co dwa lata w latach nieparzystych.

Zobacz także: Gdzie zostaną rozegrane następne MŚ siatkarek? Jest decyzja FIVB

Ta zmiana oznacza, że kolejne mistrzostwa świata siatkarzy zostaną rozegrane w 2027 roku. Gospodarzem turnieju będzie Polska. Zmagania siatkarzy mają się toczyć w dniach 10–26 września.

Polacy wcześniej dwukrotnie organizowali mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn. Po raz pierwszy w 2014, a po raz drugi w 2022 roku wspólnie ze Słowenią, gdy imprezę odebrano Rosji po zbrojnej agresji tego kraju na Ukrainę. Polska była również współgospodarzem mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2022, które zorganizowała wraz z Holandią. MŚ 2027 będą więc już czwartą siatkarską imprezą tej rangi, która odbędzie się w naszym kraju.

Informację o tym, że Polska będzie gospodarzem FIVB Mistrzostw Świata 2027 ogłoszono we wrześniu 2023 roku. Miało to miejsce podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem.

FIVB ostatnio ogłosiła również gospodarza kolejnych mistrzostw świata, które zaplanowano na 2029 rok. Najlepszych siatkarzy globu za cztery lata gościł będzie Katar.

Gdzie i kiedy kolejne MŚ w siatkówce?

2027 – Polska (MŚ siatkarzy)

2027 – USA i Kanada (MŚ siatkarek)

2029 – Katar (MŚ siatkarzy).