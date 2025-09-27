Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. Rywalizacja toczy się w dwóch lokalizacjach - Quezon City i Pasay. Po raz pierwszy w historii w siatkarskich MŚ wystąpiły aż 32 drużyny.

W pierwszej fazie turnieju zostały one podzielone na osiem czterozespołowych grup. Z każdej grupy awans do 1/8 finału uzyskały dwie najlepsze ekipy, które następnie drogą eliminacji przechodziły przez ćwierćfinał i półfinał aż do meczów o medale.



W sobotę poznaliśmy skład meczu o brąz. Spotkają się w nim Polacy i Czesi. Obie nacje przegrały swoje półfinały. Odpowiednio z Włochami i Bułgarią.

Mecz o brąz MŚ siatkarzy: Polska - Czechy. Gdzie oglądać?

Transmisja meczu o trzecie miejsce na MŚ siatkarzy Polska - Czechy w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 8:15. Studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 7:00.