Najlepsze akcje półfinałów MŚ siatkarzy 2025 (WIDEO)

Siatkówka

W mistrzostwach świata siatkarzy rywalizują już tylko cztery najlepsze zespoły. W meczach półfinałowych nie brakowało efektownych akcji. Zobacz najciekawsze akcje półfinałów siatkarskich MŚ 2025.

Najlepsze akcje półfinałów MŚ siatkarzy 2025 (WIDEO)
fot. PAP/EPA/ROLEX DELA PENA
Najlepsze akcje siatkarskich mistrzostw świata 2025 - półfinały.

Siatkarze reprezentacji Bułgarii wygrali z Czechami 3:1 i awansowali do finału mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. W wielkim finale zmierzą się z broniącą tytułu reprezentacją Italii. Włosi w drugim półfinale pewnie pokonali Polskę 3:0. Polacy zagrają z drużyną Czech o brązowy medal.

 

Zobacz także: Polska - Czechy siatkówka. Kiedy mecz o trzecie miejsce MŚ? O której godzinie?

 

W półfinałowych starciach nie brakowało efektownych ataków, potężnych bloków, asów serwisowych oraz długich wymian. Najlepsze akcje tej fazy turnieju w materiałach wideo:

 

MŚ siatkarzy 2025 - asy serwisowe:

 



MŚ siatkarzy 2025 - punktowe bloki:

 

 

MŚ siatkarzy 2025 - efektowne ataki:

 

 

MŚ siatkarzy 2025 - najdłuższe akcje:

 

 

WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZY

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Finał MŚ siatkarzy 2022: Polska – Włochy 1:3. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 