Najlepsze akcje półfinałów MŚ siatkarzy 2025 (WIDEO)

Siatkarze reprezentacji Bułgarii wygrali z Czechami 3:1 i awansowali do finału mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. W wielkim finale zmierzą się z broniącą tytułu reprezentacją Italii. Włosi w drugim półfinale pewnie pokonali Polskę 3:0. Polacy zagrają z drużyną Czech o brązowy medal.

Zobacz także: Polska - Czechy siatkówka. Kiedy mecz o trzecie miejsce MŚ? O której godzinie?

W półfinałowych starciach nie brakowało efektownych ataków, potężnych bloków, asów serwisowych oraz długich wymian. Najlepsze akcje tej fazy turnieju w materiałach wideo:

MŚ siatkarzy 2025 - asy serwisowe:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



MŚ siatkarzy 2025 - punktowe bloki:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MŚ siatkarzy 2025 - efektowne ataki:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MŚ siatkarzy 2025 - najdłuższe akcje:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZY

RM, Polsat Sport