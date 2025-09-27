Najlepsze akcje półfinałów MŚ siatkarzy 2025 (WIDEO)
W mistrzostwach świata siatkarzy rywalizują już tylko cztery najlepsze zespoły. W meczach półfinałowych nie brakowało efektownych akcji. Zobacz najciekawsze akcje półfinałów siatkarskich MŚ 2025.
Asy serwisowe w półfinałach MŚ siatkarzy 2025
Efektowne ataki w półfinałach MŚ siatkarzy 2025
Punktowe bloki w półfinałach MŚ siatkarzy 2025
Najdłuższe akcje w półfinałach MŚ siatkarzy 2025
Polska - Włochy. Skrót meczu
Czechy - Bułgaria. Skrót meczu
Siatkarze reprezentacji Bułgarii wygrali z Czechami 3:1 i awansowali do finału mistrzostw świata rozgrywanych na Filipinach. W wielkim finale zmierzą się z broniącą tytułu reprezentacją Italii. Włosi w drugim półfinale pewnie pokonali Polskę 3:0. Polacy zagrają z drużyną Czech o brązowy medal.
Zobacz także: Polska - Czechy siatkówka. Kiedy mecz o trzecie miejsce MŚ? O której godzinie?
W półfinałowych starciach nie brakowało efektownych ataków, potężnych bloków, asów serwisowych oraz długich wymian. Najlepsze akcje tej fazy turnieju w materiałach wideo:
MŚ siatkarzy 2025 - asy serwisowe:
MŚ siatkarzy 2025 - punktowe bloki:
MŚ siatkarzy 2025 - efektowne ataki:
MŚ siatkarzy 2025 - najdłuższe akcje:
WYNIKI I TABELE MISTRZOSTW ŚWIATA SIATKARZYPrzejdź na Polsatsport.pl