Niespodzianka! Osaka przegrała z zawodniczką z drugiej setki rankingu

Naomi Osaka odpadła z turnieju WTA 1000 w Pekinie już na etapie drugiej rundy. Japońska podopieczna polskiego trenera Tomasza Wiktorowskiego przegrała 1:2 ze znacznie niżej notowaną Alaksandrą Sasnowicz.

fot. PAP/EPA
Osaka dobrze spisała się na wielkoszlemowym US Open. W Nowym Jorku Japonka dotarła aż do półfinału, w którym przegrała z Amandą Anisimovą. Po tym turnieju podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego postanowiła zrobić sobie przerwę. 

 

Do touru wróciła dopiero w Pekinie. W pierwszej rundzie chińskiego "tysięcznika" miała wolny los. Rywalizację rozpoczęła więc od drugiej, w której jej rywalką była Alaksandra Sasnowicz. 

 

Białorusinka notowana jest obecnie na 130. miejscu w rankingu WTA. Sprawiła jednak niespodziankę, pokonując Osakę 2:1. 

 

Pierwszy set padł łupem Japonki, która wygrała go aż 6:1. W dwóch kolejnych to Sasnowicz przejęła jednak inicjatywę, triumfując kolejno 6:4 i 6:2. 

 

Naomi Osaka - Alaksandra Sasnowicz 6:1, 4:6, 2:6

