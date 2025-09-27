Niespodzianka! Osaka przegrała z zawodniczką z drugiej setki rankingu

Osaka dobrze spisała się na wielkoszlemowym US Open. W Nowym Jorku Japonka dotarła aż do półfinału, w którym przegrała z Amandą Anisimovą. Po tym turnieju podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego postanowiła zrobić sobie przerwę.

Do touru wróciła dopiero w Pekinie. W pierwszej rundzie chińskiego "tysięcznika" miała wolny los. Rywalizację rozpoczęła więc od drugiej, w której jej rywalką była Alaksandra Sasnowicz.

Białorusinka notowana jest obecnie na 130. miejscu w rankingu WTA. Sprawiła jednak niespodziankę, pokonując Osakę 2:1.

Pierwszy set padł łupem Japonki, która wygrała go aż 6:1. W dwóch kolejnych to Sasnowicz przejęła jednak inicjatywę, triumfując kolejno 6:4 i 6:2.

Naomi Osaka - Alaksandra Sasnowicz 6:1, 4:6, 2:6