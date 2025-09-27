Nikola Grbić wskazał przyczynę porażki w Włochami. "Zabrakło..."

Polacy przystąpili do półfinałowego starcia poważnie osłabieni. Tuż przed meczem okazało się, że nie zagra w nim Bartosz Kurek. Kapitan reprezentacji Polski został wpisany do protokołu meczowego jako libero, a w wyjściowym składzie zastąpił go Kewin Sasak.

ZOBACZ TAKŻE: Bartosz Kurek powiedział to przed kamerą. Chodzi o jego nieobecność w półfinale

Nie tylko Biało-Czerwoni zmagali się z problemami zdrowotnymi. Jeszcze przed mundialem okazało się, że w składzie Azzurrich zabraknie m.in. Daniela Lavii. Mimo tego wciąż aktualni mistrzowie świata zagrali bardzo dobre spotkanie.

- Nie pamiętam, kiedy oni zagrali tak jak dziś. To małe rzeczy zrobiły różnice. Podejmowaliśmy dużo ryzyka, ale zabrakło nam cierpliwości. Włosi zagrali tak, jak wiedzieliśmy, że będą grać, i zasłużenie są w finale - powiedział po meczu selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić.

Polscy siatkarze nie składają jednak broni. Już w niedzielę zawalczą o brązowe medale. W ostatnim boju tych mistrzostw zmierzą się z Czechami, dla których sam awans do półfinału stanowi historyczny sukces. Nigdy wcześniej nie zakwalifikowali się bowiem nawet do ćwierćfinału.

- Wszyscy jesteśmy rozczarowani, ale musimy o tym zapomnieć i skupić się, żeby przywieźć do Polski brąz. To nie będzie łatwy mecz, bo dla Czechów to jest historyczna okazja. Oni będą ryzykować i grać swoją najlepszą siatkówkę - zakończył Grbić.

Transmisja meczu o trzecie miejsce na MŚ siatkarzy Polska - Czechy w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 8:15. Studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 7:00.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, Polsat Sport