Odklepał tuż po rozpoczęciu walki! Absurdalna sytuacja na Babilon MMA (WIDEO)

Kiedy wybrzmiał pierwszy gong, Szołtysik przykląkł na macie, po czym odklepał i dał sygnał, iż nie zamierza toczyć pojedynku. Wszyscy byli zaskoczeni sytuacją - rywal, sędzia i komentatorzy. Po "pojedynku" zawodnik nie chciał wytłumaczyć powodów swojego zachowania. Warto wspomnieć, że dla Kujtkowskiego miała to być walka przed własną, grudziądzką publicznością. Przez postawę rywala stracił tę szansę i długie przygotowania.

Dla Szołtysika był to drugi występ na zasadach MMA. Należy jednak podkreślić, iż jak podaje portal Tapology, dotąd jedyne starcie w tej formule stoczył trzy lata temu na gali walk na gołe pięści.

Z kolei Kujtkowski wrócił na zwycięskie tory po porażce z Michałem Piwowarskim. Trudno się spodziewać, by kiedykolwiek w przyszłości zapisał na swoim koncie równie łatwą wygraną.

Całe zajście w poniższym materiale wideo.

