Odklepał tuż po rozpoczęciu walki! Absurdalna sytuacja na Babilon MMA (WIDEO)

Sporty walki

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas gali Babilon MMA 54 w Grudziądzu. W jednym ze starć Jacek Kujtkowski miał zmierzyć się z Marcinem Szołtysikiem. Pojedynek rozpoczął się zgodnie z planem, lecz chwilę po gongu Szołtysik... poddał walkę. Na razie nie są znane przyczyny jego zachowania.

Odklepał tuż po rozpoczęciu walki! Absurdalna sytuacja na Babilon MMA (WIDEO)
Fot. Polsat Sport
Marcin Szołtysik poddał walkę w pierwszej sekundzie pierwszej rundy.

Kiedy wybrzmiał pierwszy gong, Szołtysik przykląkł na macie, po czym odklepał i dał sygnał, iż nie zamierza toczyć pojedynku. Wszyscy byli zaskoczeni sytuacją - rywal, sędzia i komentatorzy. Po "pojedynku" zawodnik nie chciał wytłumaczyć powodów swojego zachowania. Warto wspomnieć, że dla Kujtkowskiego miała to być walka przed własną, grudziądzką publicznością. Przez postawę rywala stracił tę szansę i długie przygotowania. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy walka Gamrot - Oliveira na UFC? 

 

Dla Szołtysika był to drugi występ na zasadach MMA. Należy jednak podkreślić, iż jak podaje portal Tapology, dotąd jedyne starcie w tej formule stoczył trzy lata temu na gali walk na gołe pięści. 

 

Z kolei Kujtkowski wrócił na zwycięskie tory po porażce z Michałem Piwowarskim. Trudno się spodziewać, by kiedykolwiek w przyszłości zapisał na swoim koncie równie łatwą wygraną. 

 

Całe zajście w poniższym materiale wideo. 

 

Zobacz także

mtu, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BABILON MMABABILON MMA 54JACEK KUJTKOWSKIMARCIN SZOŁTYSIKMMASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Gołowkin vs Alvarez: wywiady po walce
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 