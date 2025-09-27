Obiekt przy ul. Kałuży to w ostatnich latach bardzo niegościnne miejsce dla Górnika. Drużyna z Zabrza wygrała tam poprzednio wygrała tam 24 listopada 2014 roku (2:1), a potem w sześciokrotnie przegrała i trzy razy zremisowała.

W sobotę ta statystka nie będzie miała jednak znaczenia. Obydwa zespoły - pod kierunkiem nowych trenerów Elsnera i Michala Gasparika - prezentują się z bardzo dobrej strony. Górnik wywalczył 18 punktów, a "Pasy" jeden mniej, lecz krakowianie mają do rozegrania zaległy mecz z Wisłą Płock.

Trener Elsner nie ma wątpliwości, że kibiców w sobotę wieczorem czeka wielkie wydarzenia, a stadion - jak to określił - będzie płonął.

- Przyjmujemy drużynę, która jest w dobrej formie, potrafi tworzyć wiele sytuacji bramkowych, ale jednocześnie zachowuje wysoki poziom czujności w obronie. My też jesteśmy w dobrym momencie. W środę pokazaliśmy ciekawy futbol w meczu Pucharu Polski. Każdy mecz traktujemy jako pojedyncze wyzwanie, a naszym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu koncentracji i energii za każdym razem, kiedy wychodzimy na boisko - zapowiedział.

Cracovia rzeczywiście ma za sobą udane dni. W poprzedniej kolejce wygrała na wyjeździe 3:0 z GKS Katowice, a w środę w Pucharze Polski rozbiła 1-ligowy Górnik Łęczna 5:1. W tym spotkaniu szansę pokazania się dostali zawodnicy, którzy rzadziej pojawiali się w składzie jak: Milan Aleksic, Brahim Traore, Dijon Kameri, Mateusz Praszelik czy bramkarz Henrich Ravas. Trudno jednak przypuszczać, aby ich występ zburzył dotychczasową hierarchię w drużynie i Elsner dokonał istotnych zmian w wyjściowym składzie.

- Cały zespół zagrał w dobrze. To jest dobre dla rywalizacji, a przez to moje wybory stają się trochę trudniejsze. To spotkanie pokazało też, że wykonaliśmy dobrą robotę podczas okna transferowego, bo ściągnęliśmy wartościowych piłkarzy. Mieliśmy szczęście, że ułożyliśmy sobie ostatnie mecze w taki sposób, aby odpowiednio zarządzić składem, minutami dla zawodników, więc uważam, że nie mamy problemu, aby ktoś nie był odpowiednio przygotowany na spotkanie z Górnikiem - nie miał wątpliwości Słoweniec.

Sytuacja kadrowa Cracovii jest dobra. Poza kontuzjowanym od dłuższego czasu Ajdinem Hasicem, wszyscy zawodnicy są do dyspozycji trenera. Z powodu choroby ostatnio nie trenował obrońca Jakub Jugas, ale on w tym sezonie nie zagrał w ekstraklasie jeszcze ani razu.

Sobotnie spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do nabycia pozostały ostatnie bilety. Wszystko wskazuje na to, że ustanowiony zostanie rekord frekwencji na stadionie Cracovii w tym sezonie, gdyż - powodu zakazu wyjazdowego dla kibiców Górnika - do dyspozycji będzie także sektor dla przyjezdnych.

Godzinę przed rozpoczęciem spotkania, które zaplanowano na 20.15, odbędzie się uroczystość nadania jednej z trybun imienia Edwarda Cetnarowskiego. Ten urodzony w 1877, a zmarły w 1933 roku lekarz był asystentem pioniera sportu na ziemiach polskich - Henryka Jordana. W latach 1919-32 pełnił funkcję prezesa Cracovii. Był także współzałożycielem w 1919 roku i pierwszym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Znajdował się także w gronie pięciu założycieli "Przeglądu Sportowego".

Trybuna znajdująca się w wzdłuż al. Focha, będzie drugą na stadionie Cracovii, która otrzyma swojego patrona. 4 lutego tego roku trybuna główna otrzymała imię prof. Janusza Filipiaka.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o 20:15.

