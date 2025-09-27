PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Piast Gliwice kontra Bruk-Bet Termalica to spotkanie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasa. Relacja live i wynik na żywo Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica na Polsatsport.pl.

Będzie to starcie dwóch drużyn z dolnej części tabeli. Przed rozpoczęciem 10. serii gier goście plasowali się na 13. lokacie, a gospodarze zamykali stawkę. Beniaminek z Niecieczy nie wygrał pięciu ostatnich meczów ligowych z rzędu. Do tego w mijającym tygodniu pożegnał się z STS Pucharem Polski. W rzutach karnych lepszy od "Słoników" okazał się Widzew Łódź. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja na treningu w Barcelonie! Szansa dla Szczęsnego?

 

Z kolei gliwiczanie wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w bieżących rozgrywkach ligowych. Po siedmiu meczach (nadal mają do rozegrania dwa spotkania zaległe) mają na koncie cztery remisy i trzy porażki. W ostatnią środę Piast awansował do 1/16 finału STS Pucharu Polski po skromnym zwycięstwie 1:0 nad rezerwami Korony Kielce. 

 

Obie drużyny pilnie potrzebują wygranych. Podział punktów nie będzie satysfakcjonował żadnej ze stron. Jakim rezultatem zakończy się ta potyczka? 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica na Polsatsport.pl. Początek o 15:30. 

mtu, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BRUK-BET TERMALICA NIECIECZAEKSTRAKLASAPIAST GLIWICEPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 