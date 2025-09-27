Będzie to starcie dwóch drużyn z dolnej części tabeli. Przed rozpoczęciem 10. serii gier goście plasowali się na 13. lokacie, a gospodarze zamykali stawkę. Beniaminek z Niecieczy nie wygrał pięciu ostatnich meczów ligowych z rzędu. Do tego w mijającym tygodniu pożegnał się z STS Pucharem Polski. W rzutach karnych lepszy od "Słoników" okazał się Widzew Łódź.

Z kolei gliwiczanie wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w bieżących rozgrywkach ligowych. Po siedmiu meczach (nadal mają do rozegrania dwa spotkania zaległe) mają na koncie cztery remisy i trzy porażki. W ostatnią środę Piast awansował do 1/16 finału STS Pucharu Polski po skromnym zwycięstwie 1:0 nad rezerwami Korony Kielce.

Obie drużyny pilnie potrzebują wygranych. Podział punktów nie będzie satysfakcjonował żadnej ze stron. Jakim rezultatem zakończy się ta potyczka?

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica na Polsatsport.pl. Początek o 15:30.

mtu, Polsat Sport