Polak zabrał głos po porażce z Włochami. "Przełamali nas cierpliwością"
Polscy siatkarze polegli w sobotnim starciu z Włochami w półfinale mistrzostw świata. Na temat przegranego meczu w rozmowie z Marcinem Lepą wypowiedział się Marcin Komenda.
Biało-Czerwoni na tegorocznych mistrzostwach świata powalczą o brązowy medal, ponieważ w sobotnim półfinałowym starciu z Włochami przegrali w trzech setach. Wynik nie oddaje jednak przebiegu spotkania. Obie ekipy prezentowały bowiem zbliżony poziom.
ZOBACZ TAKŻE: Polska - Włochy. Skrót meczu (WIDEO)
Na temat detali, które zadecydowały o triumfie Włochów w rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport Marcinem Lepą wypowiedział się Marcin Komenda.
- Zagrywka i świetna obrona. Wykonywaliśmy dobre ataki, a oni bronili genialnie. Przełamali nas cierpliwością i systemem blok-obrona. Bardzo szkoda, bo gdybyśmy zagrali trochę lepiej, to wynik byłby zupełni inny. Włosi zagrali bardzo dobrą siatkówkę. Byli cierpliwi i dobrze zagrywali. To był trudny mecz - stwierdził siatkarz.
Teraz przed Biało-Czerwonymi mecz o trzecie miejsce. Podopieczni Nikoli Grbicia w niedzielę zmierza się z Czechami.
- Dzisiaj to będzie bolało, tak, jak każda porażka. Chcemy wrócić z medalem i zrobimy wszystko, by go przywieźć do Polski. Spróbujemy zrekompensować dzisiejszy wynik kibicom - przyznał.
Przejdź na Polsatsport.pl