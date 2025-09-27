Polak zabrał głos po porażce z Włochami. "Przełamali nas cierpliwością"

Biało-Czerwoni na tegorocznych mistrzostwach świata powalczą o brązowy medal, ponieważ w sobotnim półfinałowym starciu z Włochami przegrali w trzech setach. Wynik nie oddaje jednak przebiegu spotkania. Obie ekipy prezentowały bowiem zbliżony poziom.

ZOBACZ TAKŻE: Polska - Włochy. Skrót meczu (WIDEO)

Na temat detali, które zadecydowały o triumfie Włochów w rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport Marcinem Lepą wypowiedział się Marcin Komenda.

- Zagrywka i świetna obrona. Wykonywaliśmy dobre ataki, a oni bronili genialnie. Przełamali nas cierpliwością i systemem blok-obrona. Bardzo szkoda, bo gdybyśmy zagrali trochę lepiej, to wynik byłby zupełni inny. Włosi zagrali bardzo dobrą siatkówkę. Byli cierpliwi i dobrze zagrywali. To był trudny mecz - stwierdził siatkarz.

Teraz przed Biało-Czerwonymi mecz o trzecie miejsce. Podopieczni Nikoli Grbicia w niedzielę zmierza się z Czechami.

- Dzisiaj to będzie bolało, tak, jak każda porażka. Chcemy wrócić z medalem i zrobimy wszystko, by go przywieźć do Polski. Spróbujemy zrekompensować dzisiejszy wynik kibicom - przyznał.