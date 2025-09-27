Polak zdobył medal MŚ, a teraz zdradził kulisy. "Przeszedłem operację"
Robert Baran zdobył w połowie września w Zagrzebiu brązowy medal zapaśniczych mistrzostw świata. W decydującym pojedynku Polak pokonał reprezentanta Węgier Vlagyislava Bajcajeva. Nasz zawodnik gościł w sobotnim Magazynie Olimpijskim i w rozmowie z Aleksandrą Szutenberg zdradził kulisy przygotowań do turnieju. Jak się okazało - zaledwie kilka miesięcy przed startem przeszedł operację kolana.
Dzięki wysokiej lokacie w światowym rankingu Polak był rozstawiony i w pierwszej rundzie miał wolny los. W 1/8 finału zwyciężył przed regulaminowym czasem 6-minutowej walki przez przewagę techniczną Omara Ihaba Sarema (Rumunia) 10:0.
W ćwierćfinale stoczył dramatyczny pojedynek z Niemcem Mohsenem Mansourem Siyarem, który wygrał w końcowej fazie walki 6:3. W półfinale Baran przegrał natomiast z reprezentantem Azerbejdżanu Giorgim Meszwiliszwilim 0:2. W każdej z dwóch rund stracił po jednym punkcie.
To oznaczało, że Polak zawalczył o brąz. W decydującym pojedynku pokonał na punkty 5:0 Rosjanina startującego w barwach Węgier Vlagyislava Bajcajeva.
- Emocje opadły, ale szczęście pozostało ze mną. Dalej cieszę się z tego wyniku. Mam nadzieję, że to będzie początek dłuższej listy sukcesów - powiedział Baran.
Nasz zapaśnik zdradził, że zaledwie cztery miesiące przed mistrzostwami przeszedł operację kolana. Wraz ze sztabem trenerskim i lekarzami musiał wykonać więc olbrzymią pracę, aby zdążyć z przygotowaniami.
- Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, czy wystarczy czasu. Dobrze przepracowaliśmy jednak obozy i na imprezie docelowej byłem w 100% gotowy - przyznał nasz reprezentant.
Cała rozmowa z Robertem Baranem w załączonym materiale wideo.
