Polak zdobył medal MŚ, a teraz zdradził kulisy. "Przeszedłem operację"

Dzięki wysokiej lokacie w światowym rankingu Polak był rozstawiony i w pierwszej rundzie miał wolny los. W 1/8 finału zwyciężył przed regulaminowym czasem 6-minutowej walki przez przewagę techniczną Omara Ihaba Sarema (Rumunia) 10:0.

ZOBACZ TAKŻE: Andrzej Gołota trafił do szpitala! Znamy powody nagłej hospitalizacji



W ćwierćfinale stoczył dramatyczny pojedynek z Niemcem Mohsenem Mansourem Siyarem, który wygrał w końcowej fazie walki 6:3. W półfinale Baran przegrał natomiast z reprezentantem Azerbejdżanu Giorgim Meszwiliszwilim 0:2. W każdej z dwóch rund stracił po jednym punkcie.



To oznaczało, że Polak zawalczył o brąz. W decydującym pojedynku pokonał na punkty 5:0 Rosjanina startującego w barwach Węgier Vlagyislava Bajcajeva.



- Emocje opadły, ale szczęście pozostało ze mną. Dalej cieszę się z tego wyniku. Mam nadzieję, że to będzie początek dłuższej listy sukcesów - powiedział Baran.



Nasz zapaśnik zdradził, że zaledwie cztery miesiące przed mistrzostwami przeszedł operację kolana. Wraz ze sztabem trenerskim i lekarzami musiał wykonać więc olbrzymią pracę, aby zdążyć z przygotowaniami.



- Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, czy wystarczy czasu. Dobrze przepracowaliśmy jednak obozy i na imprezie docelowej byłem w 100% gotowy - przyznał nasz reprezentant.



Cała rozmowa z Robertem Baranem w załączonym materiale wideo.