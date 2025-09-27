Polscy siatkarze wygrali z Czechami. To był początek pięknej drogi

Reprezentacja Polski siatkarzy w niedzielę zawalczy z narodową drużyną Czech o brązowy medal mistrzostw świata. I choć może trudno w to uwierzyć, od ostatniego starcia obu zespołów minęły już ponad dwa lata. Kto wtedy okazał się lepszy, a kto wygra teraz?

fot. CEV
Polscy siatkarze wygrali z Czechami 3:0 w pierwszym meczu EuroVolley 2023.
  • Reprezentacja Polski zagra o trzecie miejsce na mistrzostwach świata siatkarzy
  • Polska zmierzy się z Czechami, którzy są sensacją turnieju
  • Ostatnie spotkanie Polski z Czechami odbyło się podczas mistrzostw Europy 2023
  • Wówczas Polska pokonała Czechów 3:0, rozpoczynając serię zwycięstw

Polacy zagrają o trzecie miejsce podczas tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy. Ich przeciwnikami będą reprezentanci Czech, którzy bez wątpienia są największą sensacją czempionatu na Filipinach. 

 

Przed rozpoczęciem turnieju mało kto zakładał, że nasi południowi sąsiedzi wyjdą z grupy, w której były faworyzowane Serbia, Brazylia oraz Chiny. Tymczasem podopieczni Jiriego Novaka zagrają o medal. Dla Czechów sam awans do ćwierćfinału MŚ już był historycznym wyczynem, a tymczasem w najgorszym wypadku zajmą oni wysokie czwarte miejsce. 

 

W starciu z Polską również nie będą faworytami. Biało-Czerwoni to wszak aktualni wicemistrzowie zarówno olimpijscy, jak i świata. W dorobku mają również mistrzostwo Europy, wywalczone we Włoszech w 2023 roku.

 

I to właśnie podczas tego turnieju reprezentacje Polski i Czech spotkały się po raz ostatni. Było to na samym początku rozgrywek, 31 sierpnia. Wówczas Biało-Czerwoni triumfowali 3:0 i rozpoczęli tym samym serię dziewięciu zwycięstw. To ostatnie, największe, Biało-Czerwoni odnieśli w finale, w którym w pięknym stylu pokonali ekipę gospodarzy 3:0.

 

Czy i tym razem reprezentacja Polski pokona Czechów i zakończy turniej na podium?

 

Skrót meczu Polska - Czechy można zobaczyć w poniższym wideo.

Polska – Czechy 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) 

 

Polska: Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Marcin Janusz – Paweł Zatorski (libero) oraz Grzegorz Łomacz, Bartosz Kurek. Trener: Nikola Grbić.


Czechy: Lukas Vasina, Adam Zajicek, Jan Hadrava, Donovan Dzavoronok, Josef Polak, Jakub Janouch – Milan Monik (libero) oraz Jiri Srb, Marek Sotola, Jan Galabov, Martin Licek, Petr Spulak. Trener: Jiri Novak.

 

Transmisja meczu o trzecie miejsce na MŚ siatkarzy Polska - Czechy w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 8:15. Studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 7:00.

KP, Polsat Sport
