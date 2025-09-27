Polska - Czechy siatkówka. Kiedy mecz o trzecie miejsce MŚ? O której godzinie?

W sobotę 27 września odbyły się dwa półfinałowe mecz tegorocznych mistrzostw świata. Przed południem czasu polskiego odbyło się starcie pomiędzy narodowymi drużynami Czech i Bułgarii. Szalę zwycięstwa na swoją stronę po czterech setach przechyliła druga z wymienionych reprezentacji.

Później odbył się mecz, na który z zapartym tchem czekali siatkarscy kibice. O miejsce w finale czempionatu walczyły drużyny Polski i Czech. Przez wielu to spotkanie nazywane było "przedwczesnym finałem". Z takim określeniem w studiu Polsatu Sport zgodził się obecnie zmagający się z kontuzją Aleksander Śliwka.

Po trzech setach wyrównanej gry lepsi okazali się zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego. To oznacza, że podopieczni Nikoli Grbicia musieli pożegnać się z marzeniami o wielkim finale.

Biało-Czerwoni zagrają w niedzielę z Czechami o trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Tego samego dnia Włosi i Bułgarzy zagrają o złote medale.

Polska - Czechy. Kiedy mecz o trzecie miejsce MŚ? O której godzinie?

Kiedy mecz o trzecie miejsce mistrzostw świata siatkarzy Polska - Czechy ? Termin meczu Polska - Czechy w siatkówkę to niedziela 28 września. Godzina meczu Polska - Czechy w MŚ 2025 to 8:30 polskiego czasu.

AA, Polsat Sport