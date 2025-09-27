Polska - Czechy siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał Polska - Czechy o trzecie miejsce MŚ 2025?

Czas na ostatni mecz polskich siatkarzy podczas mistrzostw świata 2025. Jak się okazało, Biało-Czerwoni powalczą o trzecie miejsce i brązowe medale. W półfinale podopieczni Nikoli Grbicia przegrali w trzech setach z Włochami i zmierzą się w starciu o trzecią lokatę z Czechami.

Czesi natomiast w półfinale przegrali z Bułgarami. To spotkanie trwało cztery sety.



Po raz ostatni Polska i Czechy zmierzyły się w fazie grupowej ME 2023. Wówczas Biało-Czerwoni pewnie wygrali w trzech setach.

Jak będzie tym razem?

Polska - Czechy siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Polska - Czechy siatkarzy poznamy w niedzielę 28 września. O tym, kto wygrał mecz o trzecie miejsce Polska - Czechy, przekonamy się w godzinach porannych - start o godzinie 08.30.

