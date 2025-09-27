Polska - Włochy. Skrót meczu (WIDEO)
Polacy przegrali półfinał mistrzostw świata siatkarzy z Włochami. W załączonym materiale wideo prezentujemy skrót meczu Polka - Włochy na mistrzostwach świata.
Polscy siatkarze przegrali z Włochami 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) w półfinale mistrzostw świata na Filipinach. Podopieczni trenera Nikoli Grbica w meczu o brązowy medal zagrają w niedzielę o godz. 8.30 czasu polskiego z Czechami, którzy wcześniej przegrali z Bułgarami 1:3.
Sobotni mecz był powtórką z finału ostatniej edycji globalnego czempionatu. Trzy lata temu w katowickim Spodku również górą byli Włosi, którzy staną w niedzielę przed szansą na obronę tytułu. Ich rywalami w decydującym spotkaniu będą Bułgarzy.
Biało-Czerwoni w niedzielę mogą wywalczyć pierwszy w historii brązowy medal mistrzostw świata. W swoim dorobku mają trzy złota (1974, 2014 i 2018) oraz dwa srebra (2006, 2022).