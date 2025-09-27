Polska - Włochy. Skrót meczu (WIDEO)

Siatkówka

Polacy przegrali półfinał mistrzostw świata siatkarzy z Włochami. W załączonym materiale wideo prezentujemy skrót meczu Polka - Włochy na mistrzostwach świata.

Polska - Włochy. Skrót meczu (WIDEO)
fot. FIVB
Skrót meczu Polska - Włochy (WIDEO)

Polscy siatkarze przegrali z Włochami 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) w półfinale mistrzostw świata na Filipinach. Podopieczni trenera Nikoli Grbica w meczu o brązowy medal zagrają w niedzielę o godz. 8.30 czasu polskiego z Czechami, którzy wcześniej przegrali z Bułgarami 1:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: 31 punktów w półfinale MŚ! 22-letni siatkarz bohaterem meczu (WIDEO)

 

Sobotni mecz był powtórką z finału ostatniej edycji globalnego czempionatu. Trzy lata temu w katowickim Spodku również górą byli Włosi, którzy staną w niedzielę przed szansą na obronę tytułu. Ich rywalami w decydującym spotkaniu będą Bułgarzy.

 

Biało-Czerwoni w niedzielę mogą wywalczyć pierwszy w historii brązowy medal mistrzostw świata. W swoim dorobku mają trzy złota (1974, 2014 i 2018) oraz dwa srebra (2006, 2022).

Skrót meczu Polska - Włochy:

Zobacz także

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MECZ O BRĄZMISTRZOSTWA ŚWIATANIKOLA GRBIĆPÓŁFINAŁPOLSKAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKASKRÓTWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Finał MŚ siatkarzy 2022: Polska – Włochy 1:3. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 