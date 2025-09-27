Sensacja w mistrzostwach świata
Kanadyjka Magdeleine Vallieres niespodziewanie wygrała po samotnym finiszu wyścig elity kobiet o kolarskie mistrzostwo świata w stolicy Rwandy - Kigali. Katarzyna Niewiadoma, wymieniana w gronie faworytek, zajęła 10. miejsce.
Magdeleine Vallieres
- Vallieres wygrała wyścig
- Kanadyjka pokonała Nowozelandkę Fisher-Black o 23 sekundy
- Hiszpanka Garcia straciła do Vallieres 27 sekund
- Decydujący atak nastąpił na ostatnim podjeździe przed metą
- Niewiadoma jechała w grupie faworytek
- Polka dojechała do mety na 10. miejscu
- Niewiadoma straciła do zwyciężczyni 1.34
Vallieres wyprzedziła o 23 sekundy Nowozelandkę Niamh Fisher-Black oraz o 27 sekund Hiszpankę Mavi Garcię. Kanadyjka zostawiła je na ostatnim podjeździe przed metą.
Niewiadoma jechała w grupie faworytek, m.in. z Holenderką Demi Vollering i Francuzką Pauline Ferrand-Prevot, ale współpraca się nie układała i ok. 4 km przed metą wszystkie straciły szanse na podium. Polka dojechała do mety na 10. pozycji, tracąc do Vallieres 1.34.