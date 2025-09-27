Sensacja w mistrzostwach świata

Vallieres wyprzedziła o 23 sekundy Nowozelandkę Niamh Fisher-Black oraz o 27 sekund Hiszpankę Mavi Garcię. Kanadyjka zostawiła je na ostatnim podjeździe przed metą.

ZOBACZ TAKŻE: Evenepoel mistrzem świata! Pogacar bez medalu

Niewiadoma jechała w grupie faworytek, m.in. z Holenderką Demi Vollering i Francuzką Pauline Ferrand-Prevot, ale współpraca się nie układała i ok. 4 km przed metą wszystkie straciły szanse na podium. Polka dojechała do mety na 10. pozycji, tracąc do Vallieres 1.34.

BS, PAP