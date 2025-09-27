Siedem bramek w derbach Madrytu! Real rozbity przez Atletico

Strzelanie w 14. minucie gry rozpoczął Robin Le Normand. Podopieczni Diego Simeone cieszyli się z prowadzenia niewiele ponad 10 minut. Wtedy do wyrównania doprowadził Kylian Mbappe. Z czasem można było odnieść wrażenie, że Real zaczyna odzyskiwać kontrolę nad spotkaniem, czego efektem była bramka na 2:1 zdobyta w 36. minucie gry przez Ardę Gulera.

ZOBACZ TAKŻE: Kontuzja na treningu w Barcelonie! Szansa dla Szczęsnego?

Kiedy wydawało się, że "Królewscy" zejdą na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem, Atletico doprowadziło do wyrównania. Gola na 2:2 strzelił Alexander Sorloth. Przed rozpoczęciem drugiej części gry losy derbów pozostawały zagadką.

Po zmianie stron rozpoczął się koncert "Los Colchoneros". Prowadzenie drużynie trenera Simeone strzałem z rzutu karnego w 50. minucie gry dał Julian Alvarez. Argentyńczyk błysnął ponownie niespełna kwadrans później, kiedy to w kapitalnym stylu wykonał rzut wolny i posłał futbolówkę do siatki. Wynik meczu w doliczonym czasie gry ustalił Antoine Griezmann.

Tym samym Atletico odniosło spektakularne zwycięstwo. Z kolei Real poniósł pierwszą i jakże dotkliwą porażkę w bieżących rozgrywkach.

Atletico Madryt - Real Madryt 5:2 (2:2)

Bramki: Le Normand 14, Sorloth 45+3, Alvarez 50 (rz.k.), 64, Griezmann 90+4 - Mbappe 25, Guler 36

Żółte kartki: Atletico - Lenglet, Simeone, Gallagher; Real - Guler, Asencio, Carreras, Mastantuono

Atletico: Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (83, Galan) - Simeone (90+2, Baena), Barrios, Koke, Gonzalez (83, Griezmann)- Sorloth (67, Gallagher), Alvarez (90+2, Molina)

Real: Courtois - Carvajal (59, Camavinga), Militao (46, Asencio), Huijsen (89, Garcia), Carreras - Guler (59, Mastantuono), Valverde, Tchouameni, Bellingham (70, Rodrygo)- Vinicius Jr, Mbappe

mtu, Polsat Sport