Szok przed meczem Polska - Włochy! Bartosz Kurek nie zagra

Na sobotę zaplanowano oba półfinałowe starcia tegorocznych mistrzostw świata. W pierwszym starciu Bułgarzy okazali się lepsi od Czechów, awansując do wielkiego finału. Natomiast w kolejnym spotkaniu naprzeciwko siebie staną narodowe drużyny Polski i Włoch.

Kilkadziesiąt minut przed początkiem spotkania przekazano bardzo ważną informację dotyczącą składu Biało-Czerwonych. Bartosz Kurek został wpisany do protokołu meczowego jako... libero. To oznacza, że Nikola Grbić nie będzie mógł skorzystać z umiejętności Kurka w ataku. Jego miejsce zajmie Kewin Sasak.

- Gramy z tym, co mamy. Będziemy grali z Kewinem - powiedział w rozmowie z Marcinem Lepą Nikola Grbić.

Możliwe, że ta sytuacja spowodowana jest urazem jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy. Czy nasza kadra poradzi sobie w tym arcyważnym spotkaniu bez jednego ze swoich liderów?

Mecz Polska - Włochy w półfinale MŚ. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w sobotę 27 września o godzinie 12.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 rozpocznie się już o godzinie 7.00, przed pierwszym meczem półfinałowym Czechy - Bułgaria. Start studia w Polsacie o godzinie 11:55.

AA, Polsat Sport