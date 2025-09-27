Szokująca decyzja! Rosjanie i Białorusini mogą wystąpić na igrzyskach

Decyzja ta otwiera drogę do obecności rosyjskich i białoruskich paralimpijczyków pod ich flagami na igrzyskach Mediolan-Cortina (6-15 marca 2026).

Jednak sześć dyscyplin sportowych objętych programem igrzysk będzie nadal podlegało kontroli międzynarodowych federacji, które dotychczas utrzymywały zawieszenie rosyjskich i białoruskich sportowców.

Aby zakwalifikować się do udziału w Paralimpiadzie, każdy sportowiec musi posiadać ważną licencję na sezon 2025/26 wydaną przez swoją międzynarodową federację, w tym przypadku FIS (narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, snowboarding), IBU (biathlon para) lub WPIH (hokej na lodzie para), które obecnie wykluczają ich z procesu kwalifikacyjnego. World Curling (curling na wózkach) przydziela natomiast kwotę startową krajowi, a nie zawodnikowi. W tej dyscyplinie kwalifikacje zostały już zakończone.

Zgromadzenie Ogólne IPC początkowo głosowało przeciwko utrzymaniu całkowitego zawieszenia dwóch komitetów krajowych (115 głosów przeciw, 55 za, 11 wstrzymujących się w przypadku Rosji, 119 przeciw, 48 za i 9 wstrzymujących się w przypadku Białorusi). Później podjęło decyzję o zniesieniu częściowego zawieszenia Rosji (91 za, 77 przeciw, 8 wstrzymujących się) i Białorusi (103 za, 63 przeciw, 10 wstrzymujących się).

Częściowe zawieszenie zostało przyjęte jesienią 2023 roku przez Zgromadzenie Ogólne IPC, upoważniając rosyjskich i białoruskich sportowców do udziału w Igrzyskach Paralimpijskich Paryż 2024 wyłącznie pod neutralną flagą i z zachowaniem ścisłych warunków neutralności.

Decyzja IPC jest związana z podobną podjętą przez MKOl, który także zezwolił, pod ścisłymi warunkami i pod neutralnymi flagami, na obecność rosyjskich i białoruskich sportowców na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie, podobnie jak miało to miejsce w Paryżu w 2024 roku.

