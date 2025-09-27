Takiego boiska jeszcze nie widzieliście! Na parkiecie twarz... Tomasza Fornala (WIDEO)

Siatkówka

Na Filipinach odbywają się obecnie mistrzostwa świata w siatkówce. W Manili na jednym z boisk powstał wyjątkowy mural, na którym znalazła się podobizna między innymi Tomasza Fornala.

Na boisku na Filipinach pojawił się mural z podobizną Tomasza Fornala

Tegoroczny czempionat jest pełen niespodzianek i niesamowitych emocji. Jest to doskonała szansa, by wypromować siatkówkę w kraju, który jest gospodarzem mistrzostw, czyli na Filipinach. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Wyleciał z hukiem z reprezentacji Polski. Teraz stanie na jej drodze

 

Właśnie dlatego powstał projekt Legacy Art Project, którego celem jest promocja siatkówki poprzez sztukę. W ramach tej inicjatywy na filipińskich boiskach mają powstać murale nawiązujące do siatkówki. Właśnie takie dzieło sztuki, które pojawiło się w Manili, przedstawił wysłannik Polsatu Sport na mistrzostwa - Marcin Lepa.

 

W stolicy Filipin na jednym z boisk można znaleźć mural z gwiazdami światowej siatkówki. Przedstawiono na nim wizerunki Ricardo Lucarelliego, Erika Shojiego, Yukiego Ishikawę, Jeana Patry’ego, Simone Giannelliego, Bryana Bagunasa i... Tomasza Fornala. Artystką odpowiedzialną za ten mural jest Maya Carandang.

 

W załączonym materiale wideo prezentujemy odwiedziny Marcina Lepy na boisku z tym wyjątkowym muralem.

Finał mistrzostw świata siatkarzy odbędzie się w niedzielę 28 września. Polscy siatkarze w półfinale czempionatu zmierzą się z Włochami.

MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
