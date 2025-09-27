Tomasz Fornal na treningu przed półfinałem mistrzostw świata! Czy pojawi się na boisku?

Fornal zmaga się obecnie z kontuzją pleców. Przez uraz siatkarz nie pojawił się na boisku w ćwierćfinałowym spotkaniu przeciwko Turcji. Do meczu został zgłoszony jako libero. Kibice zastanawiają się, czy jeden z najlepszych polskich siatkarzy będzie w stanie wziąć udział w półfinałowym starciu z Włochami.

Mamy dobrą wiadomość dla fanów siatkówki. Na oficjalnym profilu PZPS na Instagramie pojawiło się nagranie z treningu naszej reprezentacji. Widać na nim, że z drużyną narodową ćwiczy już Fornal. Na materiale wideo możemy zobaczyć, jak siatkarzy przyjmuje zagrywkę jednego ze swoich kolegów z kadry.

Musimy jednak nieco ostudzić optymizm. Nie pojawił się jeszcze oficjalny komunikat dotyczący możliwego występu Fornala w sobotnim meczu.

- Sytuacja Tomka nie jest jasna. Uczestniczył w piątkowym treningu. Postępuje zgodnie z zaleceniami fizjoterapeutów. Ostateczną decyzję odnośnie do jego udziału w półfinale podejmie w sobotę Nikola Grbić - przekazał w piątek rzecznik reprezentacji Polski, Mariusz Szyszko w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Mecz Polska - Włochy w półfinale MŚ. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w sobotę 27 września o godzinie 12.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 rozpocznie się już o godzinie 7.00, przed pierwszym meczem półfinałowym Czechy - Bułgaria. Start studia w Polsacie o godzinie 11:55.

AA, Polsat Sport