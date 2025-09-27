Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night: Ulberg - Reyes?

Polscy fani UFC zacierają ręce na noc z 11 na 12 października. Wtedy odbędzie się bowiem gala w Rio de Janeiro, której main eventem będzie pojedynek Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą.



Zanim jednak dojdzie do tej konfrontacji, UFC zawita do Australii. Podczas gali w Perth walką wieczoru będzie starcie Carlosa Ulberga z Dominickiem Reyesem. Stawką będzie umocnienie pozycji w TOP10 dywizji półciężkiej.



Oprócz main eventu, w ramach karty głównej odbędzie się pięć innych pojedynków.

UFC Fight Night: Ulberg - Reyes. Gdzie oglądać?

Transmisja gali UFC Fight Night: Ulberg - Reyes w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 4:00 w niedzielę.

UFC Fight Night: Ulberg - Reyes. Karta walk

Walka wieczoru:

205 lb: Carlos Ulberg (12-1) vs Dominick Reyes (15-4)

Karta główna:

145 lb: Jack Jenkins (13-4) vs. Ramon Taveras (10-3)

205 lb: Jimmy Crute (13-4-2) vs. Ivan Erslan (14-5)

170 lb: Jake Matthews (22-7) vs. Neil Magny (30-13)

155 lb: Tom Nolan (9-1) vs. Charlie Campbell (9-2)

265 lb: Louie Sutherland (10-3) vs. Justin Tafa (7-5)

Karta wstępna:

205 lb: Navajo Stirling (7-0) vs. Rodolfo Bellato (12-2-1)

115 lb: Loma Lookboonmee (10-3) vs. Alexia Thainara (12-1)

170 lb: Jonathan Micallef (8-1) vs. Oban Elliott (12-3)

185 lb: Andre Petroski (13-4) vs. Cam Rawson (12-3)

135 lb: Colby Thicknesse (7-1) vs. Josias Musasa (8-1)

155 lb: Jamie Mullarkey (17-8) vs. Rolando Bedoya (14-4)

135 lb: Luana Carolina (11-4) vs. Michelle Montague (6-0)

265 lb: Brando Pericić (4-1) vs. Elisha Ellison (5-1)