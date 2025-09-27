Gdzie obejrzeć galę UFC Fight Night: Ulberg - Reyes?

UFC Fight Night: Ulberg - Reyes. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejną galę spod szyldu UFC. Tym razem największa organizacja MMA na świecie zawita do Australii. Gdzie oglądać galę UFC Fight Night: Ulberg - Reyes? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Polscy fani UFC zacierają ręce na noc z 11 na 12 października. Wtedy odbędzie się bowiem gala w Rio de Janeiro, której main eventem będzie pojedynek Mateusza Gamrota z Charlesem Oliveirą.
Zanim jednak dojdzie do tej konfrontacji, UFC zawita do Australii. Podczas gali w Perth walką wieczoru będzie starcie Carlosa Ulberga z Dominickiem Reyesem. Stawką będzie umocnienie pozycji w TOP10 dywizji półciężkiej.
Oprócz main eventu, w ramach karty głównej odbędzie się pięć innych pojedynków.
UFC Fight Night: Ulberg - Reyes. Gdzie oglądać?
Transmisja gali UFC Fight Night: Ulberg - Reyes w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 4:00 w niedzielę.
UFC Fight Night: Ulberg - Reyes. Karta walk
Walka wieczoru:
205 lb: Carlos Ulberg (12-1) vs Dominick Reyes (15-4)
Karta główna:
145 lb: Jack Jenkins (13-4) vs. Ramon Taveras (10-3)
205 lb: Jimmy Crute (13-4-2) vs. Ivan Erslan (14-5)
170 lb: Jake Matthews (22-7) vs. Neil Magny (30-13)
155 lb: Tom Nolan (9-1) vs. Charlie Campbell (9-2)
265 lb: Louie Sutherland (10-3) vs. Justin Tafa (7-5)
Karta wstępna:
205 lb: Navajo Stirling (7-0) vs. Rodolfo Bellato (12-2-1)
115 lb: Loma Lookboonmee (10-3) vs. Alexia Thainara (12-1)
170 lb: Jonathan Micallef (8-1) vs. Oban Elliott (12-3)
185 lb: Andre Petroski (13-4) vs. Cam Rawson (12-3)
135 lb: Colby Thicknesse (7-1) vs. Josias Musasa (8-1)
155 lb: Jamie Mullarkey (17-8) vs. Rolando Bedoya (14-4)
135 lb: Luana Carolina (11-4) vs. Michelle Montague (6-0)
265 lb: Brando Pericić (4-1) vs. Elisha Ellison (5-1)