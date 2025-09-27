Tak włoskie media skomentowały wygraną z Polską. Wspominają o faworycie

Pełna entuzjazmu "La Gazzetta dello Sport" podkreśliła na stronie internetowej: „Azzurri - heroiczni, wspaniali, pełni mocy, pokorni, gotowi cierpieć, by potem zaatakować".

Sportowy dziennik zaznaczył, że Włosi pokonali Polaków, którzy byli absolutnie pewni zwycięstwa.

Ale, jak dodano w relacji z Manili, polscy siatkarze zdawali się nie rozumieć zdolności i możliwości rywali.

„Wygraliśmy epicki mecz, rozegrany doskonale" - oceniła gazeta. Wyraziła uznanie dla znakomitej postawy Włochów przyznając, że na początku nie uniknęli błędów.

Trener włoskich siatkarzy Ferdinando De Giorgi zaprowadził już piąta drużynę do finału mistrzostw świata, jak nikt inny w historii tego sportu - zauważyła gazeta.

„Corriere dello Sport" oceniło w komentarzu po meczu, że „rewelacyjni Włosi rozgromili bardzo mocnych Polaków", którzy byli uważani za faworytów półfinału.

BS, PAP