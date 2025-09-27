WTA w Pekinie: Coco Gauff - Leylah Fernandez. Relacja live i wynik na żywo

Coco Gauff kontra Leylah Fernandez to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Leylah Fernandez na Polsatsport.pl.

Amerykanka, która w tym turnieju rozstawiona jest z "dwójką", w pierwszej rundzie nie grała. W drugiej bez większych problemów poradziła sobie z Kamillą Rachimową. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:4, 6:0.

 

Fernandez (25) również mogła nieco odpocząć w pierwszej rundzie. W drugiej miała ją jednak czekać trudna przeprawa, bowiem rywalizowała z Marią Sakkari. Greczynka zaprezentowała się jednak bardzo słaba i uległa Kanadyjce 2:6, 0:6.

 

Tytułu broni właśnie Gauff. Iga Świątek była najlepsza w Pekinie w 2023 roku, czym nawiązała do triumfów Agnieszki Radwańskiej w latach 2011 i 2016.

 

