Amerykanka, która w tym turnieju rozstawiona jest z "dwójką", w pierwszej rundzie nie grała. W drugiej bez większych problemów poradziła sobie z Kamillą Rachimową. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:4, 6:0.

Fernandez (25) również mogła nieco odpocząć w pierwszej rundzie. W drugiej miała ją jednak czekać trudna przeprawa, bowiem rywalizowała z Marią Sakkari. Greczynka zaprezentowała się jednak bardzo słaba i uległa Kanadyjce 2:6, 0:6.

Tytułu broni właśnie Gauff. Iga Świątek była najlepsza w Pekinie w 2023 roku, czym nawiązała do triumfów Agnieszki Radwańskiej w latach 2011 i 2016.

Relacja live i wynik na żywo meczu Coco Gauff - Leylah Fernandez na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport