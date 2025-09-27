WTA w Pekinie: Jasmine Paolini - Sofia Kenin. Relacja live i wynik na żywo
Jasmine Paolini zagra z Sofią Kenin w ramach trzeciej rundy turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Jasmine Paolini - Sofia Kenin na Polsatsport.pl.
Obie panie odpoczywały podczas pierwszej rundy rozgrywek. Paolini jest w Pekinie rozstawiona z numerem 6, a Kenin - z 27.
Włoszka w poprzednim spotkaniu gładko wygrała z Anastasiją Sevastovą 6:1, 6:3. Pojedynek trwał zaledwie godzinę i 10 minut.
Amerykanka w swoim meczu również triumfowała w dwóch setach. Jej wyższość 4:6, 2:6 musiała uznać Polina Kudiermietowa.
