WTA w Pekinie: Jasmine Paolini - Sofia Kenin. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jasmine Paolini zagra z Sofią Kenin w ramach trzeciej rundy turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Jasmine Paolini - Sofia Kenin na Polsatsport.pl.

Obie panie odpoczywały podczas pierwszej rundy rozgrywek. Paolini jest w Pekinie rozstawiona z numerem 6, a Kenin - z 27.

 

Włoszka w poprzednim spotkaniu gładko wygrała z Anastasiją Sevastovą 6:1, 6:3. Pojedynek trwał zaledwie godzinę i 10 minut. 

 

Amerykanka w swoim meczu również triumfowała w dwóch setach. Jej wyższość 4:6, 2:6 musiała uznać Polina Kudiermietowa. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Jasmine Paolini - Sofia Kenin na Polsatsport.pl. 

KP, Polsat Sport
