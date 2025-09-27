WTA w Pekinie: Jelena Rybakina - Eva Lys. Relacja live i wynik na żywo

Jelena Rybakina zagra z Evą Lys w spotkaniu trzeciej rundy turnieju WTA w Pekinie. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Eva Lys na Polsatsport.pl.

Kazaszka w poprzedniej rundzie miała trochę problemów. Ostatecznie poradziła sobie jednak z Caty McNally i triumfowała 7:5, 4:6, 6:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka! Osaka przegrała z zawodniczką z drugiej setki rankingu

 

Lys również potrzebowała trzech setów, by rozstrzygnąć rywalizację na swoją korzyść. Niemka pokonała Ivę Jovic 6:3, 4:6, 7:5.

 

Tytułu broni Amerykanka Coco Gauff. Iga Świątek była najlepsza w Pekinie w 2023 roku, czym nawiązała do triumfów Agnieszki Radwańskiej w latach 2011 i 2016.

 

KP, Polsat Sport
TENISTURNIEJE ATP I WTA

