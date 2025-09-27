Wyleciał z hukiem z reprezentacji Polski. Teraz stanie na jej drodze

Reprezentacja Polski w pierwszej fazie mistrzostw świata rywalizowała w grupie B. Siatkarze trenera Nikolo Grbicia pokonali kolejno 3:0 Rumunię, 3:0 Katar i 3:1 Holandię. Zajęli pierwsze miejsce w tabeli i zameldowali się w fazie pucharowej. W spotkaniu 1/8 finału wygrali 3:1 z Kanadą. W ćwierćfinale zmierzyli się z reprezentacją Turcji, którą pewnie ograli 3:0.

Włosi grali w grupie F i w pierwszej fazie turnieju zanotowali jedno potknięcie - przegrany 2:3 mecz z Belgią. W spotkaniach z Algierią i Ukrainą wygrali jednak pewnie po 3:0 i przeszli do dalszej fazy turnieju. W 1/8 finału rozprawili się w trzech setach z Argentyną. Ćwierćfinałowe starcie z Belgią również wygrali zdecydowanie 3:0 i znaleźli się w czołowej czwórce turnieju.



Teraz Polska i Włochy spotykają się w półfinale. Zdaniem niektórych ekspertów ten mecz to przedwczesny finał. Również trener Nikola Grbić uważa, że te dwie drużyny prezentują najwyższe umiejętności spośród wszystkich, które pozostały w turnieju.



- Myślę, że to taki finał przed finałem. Z całym szacunkiem dla wszystkich, ale myślę, że Polska i Włochy są na trochę wyższym poziomie niż pozostałe w turnieju drużyny - powiedział Serb.

Polska - Włochy. Ferdinando De Giorgi pracował z naszą kadrą

Vis a vis Grbicia będzie w tym meczu Ferdinando De Giorgi. Doświadczony szkoleniowiec objął kadrę Włoch w 2021 roku i zdążył już odnieść z nią znaczące sukcesy. Dość wspomnieć o złocie mistrzostw świata w 2022 roku, wywalczonym kosztem Biało-Czerwonych. Ponadto Italia pod wodzą tego selekcjonera zdobywała medale mistrzostw Europy i Ligi Narodów.



Włochy to drugie podejście De Giorgiego do pracy na poziomie reprezentacyjnym. Pierwszym była... kadra Polski. Pod koniec 2016 roku PZPS zdecydował się powierzyć drużynę narodową włoskiemu szkoleniowcowi. Jego głównym celem był sukces na rozgrywanych w naszym kraju mistrzostwach Europy.



De Giorgi zadaniu nie podołał. Polacy zajęli drugie miejsce w grupie i musieli zagrać w barażu o ćwierćfinał. Przegrali w nim 0:3 ze Słowenią i pożegnali się z czempionatem. Na domiar złego kilka tygodni wcześniej zawiedli też w Lidze Światowej, plasując się na ósmym miejscu.



Włodarze polskiej federacji nie mieli wyboru. We wrześniu 2017 roku zwolnili De Giorgiego. Włoch przepracował z naszą drużyną zaledwie 10 miesięcy. Tym samym został najszybciej zwolnionym selekcjonerem w XXI wieku.

Polska - Włochy. Kiedy mecz? Gdzie oglądać?

Transmisja meczu Polska – Włochy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w sobotę 27 września o godzinie 12.15. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2 rozpocznie się już o godzinie 7.00, przed pierwszym meczem półfinałowym Czechy - Bułgaria. Start studia w Polsacie o godzinie 11:55.