Znamy pierwszych finalistów koszykarskiego Superpucharu Polski

W drugim, wieczornym meczu mistrz Polski Legia Warszawa zmierzy się z Energą Treflem Sopot.

Spotkanie było wyrównane tylko w pierwszej połowie. W drugiej lublinianie zagrali lepiej zarówno w ataku jak i w defensywie ograniczając poczyniania zawodników z Wałbrzycha, którzy w minionym sezonie zdobyli Puchar Polski. Koszykarze Górnika trafili zaledwie trzy z 25 rzutów zza linii 6,75 m. Lublinianie wygrali również walkę pod tablicami 39:32 i mieli lepszą skuteczność w rzutach za dwa punkty (54 proc.).

Superpuchar Polski koszykarzy rozgrywany jest od 1999 roku, ale regularnie od 2010. Od kilku lat zwycięska drużyna otrzymuje trofeum Adama Wójcika, jednego z najlepszych koszykarzy w historii, ośmiokrotnego mistrza kraju, który zmarł na chorobę nowotworową w sierpniu 2017 roku w wieku 47 lat.

PGE Start Lublin - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 80:66 (20:22, 22:15, 23:12, 15:17)

Najwięcej punktów: dla PGE Startu - Kevin Mack 17, Elijah Jamil Hawkins 13, Jordan Cameron Wright 13, Bryan Michael Griffin 12, Trevian Tennyson 11; dla Górnika - Barret Benson 21, Lovell Cabbil Jr. 15, Ikeon Smith 10.

PAP