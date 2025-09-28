Po 10 meczach piłkarze Chrobrego plasują się w środku ligowej tabeli. W ostatniej kolejce głogowianie na wyjeździe ulegli 1:2 Ruchowi Chorzów.

Górnik radzi sobie zdecydowanie gorzej niż jego niedzielny rywal. W tym sezonie nie wygrał nawet jednego spotkania. Sześć za to zremisował, a cztery przegrał. W ostatniej kolejce zielono-czarni przegrali 1:2 z Wisłą Kraków.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport