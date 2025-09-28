Betclic 1 Liga: Chrobry Głogów - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo
Chrobry Głogów zagra z Górnikiem Łęczna w ramach 11. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl.
Po 10 meczach piłkarze Chrobrego plasują się w środku ligowej tabeli. W ostatniej kolejce głogowianie na wyjeździe ulegli 1:2 Ruchowi Chorzów.
ZOBACZ TAKŻE: Kolejne potknięcie Wisły Płock w PKO BP Ekstraklasie
Górnik radzi sobie zdecydowanie gorzej niż jego niedzielny rywal. W tym sezonie nie wygrał nawet jednego spotkania. Sześć za to zremisował, a cztery przegrał. W ostatniej kolejce zielono-czarni przegrali 1:2 z Wisłą Kraków.
Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.Przejdź na Polsatsport.pl