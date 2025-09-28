Betclic 1 Liga: Miedź Legnica - Znicz Pruszków. Relacja live i wynik na żywo

Miedź Legnica podejmie Znicz Pruszków w ramach 11. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl.

Znicz potrzebuje punktów jak tlenu. Po 10 kolejkach piłkarze tego klubu zgromadzili ich zaledwie sześć, przez co plasują się na samym dnie ligowej tabeli. W poprzednim spotkaniu zrobili jednak poważny krok w stronę poprawy swojej sytuacji. Wygrali aż 4:0 z GKS-em Tychy.

 

Miedź z kolei musiała przełknąć gorycz porażki. Co ciekawe, zespół z województwa dolnośląskiego przegrał właśnie 0:4. Z triumfu mogła się wówczas cieszyć ekipa Polonii Bytom.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

