Znicz potrzebuje punktów jak tlenu. Po 10 kolejkach piłkarze tego klubu zgromadzili ich zaledwie sześć, przez co plasują się na samym dnie ligowej tabeli. W poprzednim spotkaniu zrobili jednak poważny krok w stronę poprawy swojej sytuacji. Wygrali aż 4:0 z GKS-em Tychy.

Miedź z kolei musiała przełknąć gorycz porażki. Co ciekawe, zespół z województwa dolnośląskiego przegrał właśnie 0:4. Z triumfu mogła się wówczas cieszyć ekipa Polonii Bytom.

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

KP, Polsat Sport