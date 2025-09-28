Betclic 1 Liga: Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów. Relacja live i wynik na żywo
Wieczysta Kraków zagra z Ruchem Chorzów w spotkaniu 11. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl.
Piłkarze Wieczystej w ostatniej kolejce bezbramkowo zremisowali z ŁKS-em Łódź. Mimo to, krakowski zespół plasuje się w ścisłej czołówce tabeli Betclic 1 Ligi.
W czołówce znajduje się również Ruch. Drużyna z Górnego Śląska w poprzednim spotkaniu pokonała 2:1 ekipę Chrobrego Głogów.
Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.