Betclic 1 Liga: Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Wieczysta Kraków zagra z Ruchem Chorzów w spotkaniu 11. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl.

Piłkarze Wieczystej w ostatniej kolejce bezbramkowo zremisowali z ŁKS-em Łódź. Mimo to, krakowski zespół plasuje się w ścisłej czołówce tabeli Betclic 1 Ligi. 

 

W czołówce znajduje się również Ruch. Drużyna z Górnego Śląska w poprzednim spotkaniu pokonała 2:1 ekipę Chrobrego Głogów. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

KP, Polsat Sport
1 LIGAPIŁKA NOŻNA

