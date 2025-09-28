Piłkarze Wieczystej w ostatniej kolejce bezbramkowo zremisowali z ŁKS-em Łódź. Mimo to, krakowski zespół plasuje się w ścisłej czołówce tabeli Betclic 1 Ligi.

W czołówce znajduje się również Ruch. Drużyna z Górnego Śląska w poprzednim spotkaniu pokonała 2:1 ekipę Chrobrego Głogów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

KP, Polsat Sport