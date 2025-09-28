Co za forma! Kolejny gol reprezentanta Polski w Bundeslidze (WIDEO)

23-letni Kamiński już w czwartej minucie zapewnił swojej drużynie prowadzenie. Goście wyrównali z rzutu karnego w 28. minucie, a w końcówce drugiej połowy uzyskali drugiego gola.

ZOBACZ TAKŻE: Siedem bramek w derbach Madrytu! Real rozbity przez Atletico

Zespół z Kolonii, który nie wygrał trzeciego spotkania z rzędu, z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje siódme miejsce w tabeli. Rywal ze Stuttgartu jest lepszy o dwa punkty i dwie lokaty.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Liderem pozostaje Bayern Monachium, który zgromadził komplet 15 punktów.

BS, PAP