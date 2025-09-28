Co za forma! Kolejny gol reprezentanta Polski w Bundeslidze (WIDEO)

Piłka nożna

Piłkarz FC Koeln Jakub Kamiński zdobył trzecią bramkę w tym sezonie niemieckiej Bundesligi. W niedzielę reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców w meczu 5. kolejki z VfB Stuttgart, który zakończył się porażką beniaminka 1:2.

fot. AFP
Jakub Kamiński
  • 23-letni Kamiński zapewnił swojej drużynie prowadzenie w czwartej minucie
  • Goście wyrównali z rzutu karnego w 28. minucie
  • W końcówce drugiej połowy goście zdobyli drugiego gola
  • Zespół z Kolonii nie wygrał trzeciego spotkania z rzędu
  • Drużyna z Kolonii z siedmioma punktami zajmuje siódme miejsce w tabeli
  • Rywal ze Stuttgartu ma dwa punkty i dwie lokaty więcej
  • Liderem pozostaje Bayern Monachium z kompletem 15 punktów

23-letni Kamiński już w czwartej minucie zapewnił swojej drużynie prowadzenie. Goście wyrównali z rzutu karnego w 28. minucie, a w końcówce drugiej połowy uzyskali drugiego gola.

 

ZOBACZ TAKŻE: Siedem bramek w derbach Madrytu! Real rozbity przez Atletico

 

Zespół z Kolonii, który nie wygrał trzeciego spotkania z rzędu, z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje siódme miejsce w tabeli. Rywal ze Stuttgartu jest lepszy o dwa punkty i dwie lokaty.

 

 

Liderem pozostaje Bayern Monachium, który zgromadził komplet 15 punktów.

BS, PAP
JAKUB KAMIŃSKINIEMCYPIŁKA NOŻNA
