Co za forma! Kolejny gol reprezentanta Polski w Bundeslidze (WIDEO)
Piłkarz FC Koeln Jakub Kamiński zdobył trzecią bramkę w tym sezonie niemieckiej Bundesligi. W niedzielę reprezentant Polski wpisał się na listę strzelców w meczu 5. kolejki z VfB Stuttgart, który zakończył się porażką beniaminka 1:2.
- 23-letni Kamiński zapewnił swojej drużynie prowadzenie w czwartej minucie
- Goście wyrównali z rzutu karnego w 28. minucie
- W końcówce drugiej połowy goście zdobyli drugiego gola
- Zespół z Kolonii nie wygrał trzeciego spotkania z rzędu
- Drużyna z Kolonii z siedmioma punktami zajmuje siódme miejsce w tabeli
- Rywal ze Stuttgartu ma dwa punkty i dwie lokaty więcej
- Liderem pozostaje Bayern Monachium z kompletem 15 punktów
23-letni Kamiński już w czwartej minucie zapewnił swojej drużynie prowadzenie. Goście wyrównali z rzutu karnego w 28. minucie, a w końcówce drugiej połowy uzyskali drugiego gola.
Zespół z Kolonii, który nie wygrał trzeciego spotkania z rzędu, z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje siódme miejsce w tabeli. Rywal ze Stuttgartu jest lepszy o dwa punkty i dwie lokaty.
Liderem pozostaje Bayern Monachium, który zgromadził komplet 15 punktów.
