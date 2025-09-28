Czesi rozczarowani po meczu z Polską. Mimo historycznego sukcesu liczyli na więcej

"Dziękujemy za niesamowitą przygodę" - dodali.

W studyjnych komentarzach po meczu podkreślano, że porażka smuci, ale czas pokaże, co Czechom udało się osiągnąć. Nie ulega wątpliwości, że dzięki tegorocznym MŚ popularność siatkówki wzrośnie. Podkreślano także, że za sukcesem reprezentacji stoi czeski trener, gdy wiele drużyn na świecie ma głównie szkoleniowców z Włoch.

Trener czeskiej reprezentacji Jirzi Novak po meczu pochwalił swoich podopiecznych za niedzielną grę: - Można powiedzieć, że niewiele nam brakowało, ale tak naprawdę brakowało nam bardzo wiele. Weszliśmy w mecz dokładnie tak, jak odpowiadało to Polakom. Oni naciskają na serwisie, a potem czekają na podanie po gorszym przyjęciu, które blokują. Nie byliśmy wystarczająco sprytni, dlatego była taka różnica - ocenił Novak grę przede wszystkim w pierwszym secie. Podkreślił, że drużynie brakuje doświadczenia w wielkich meczach i była "niecierpliwa".

Kapitan reprezentacji Adam Zajicek nie krył rozczarowania: - Dla niektórych może jesteśmy legendami, ale moim zdaniem nikt nie zapamięta czwartego miejsca. Myślę, że ludzie częściej wspominają trzecie miejsce. Szkoda. Czwarte jest fajne, ale to za mało - skomentował "medal z kartofla", jak Czesi określają miejsce tuż za podium. Wyraźnie wzruszony ogłosił koniec swojej reprezentacyjnej kariery. Na decyzję nie miał wpływu rezultat w MŚ, ale rodzina siatkarza, który w barwach Czech występuje od 2012 roku.

Uznany przez komentatorów za najlepszego na boisku Lukas Vasina ocenił, że występ jego i kolegów w MŚ jest wspaniałym wynikiem.

- To niesamowity rezultat, walczyć z Polakami o brąz i nie przegrać 0:3. Walczyliśmy z nimi o każdą piłkę. Szkoda, że nie gramy częściej z takimi drużynami. Gdybyśmy grali z nimi co roku, radzilibyśmy sobie w takich sytuacjach znacznie lepiej - stwierdził czeski przyjmujący, na co dzień zawodnik Asseco Resovii Rzeszów.

Czescy siatkarze awansując do walki o brąz, osiągnęli największy sukces męskiej reprezentacji od 1970 roku, kiedy to ówczesna Czechosłowacja także zajęła czwarte miejsce. Według oceny ekspertów do odbudowy pozycji siatkówki męskiej w kraju przysłużyła się profesjonalizacja dyscypliny na poziomie klubowym oraz udział zawodników w zmaganiach międzynarodowych. Wraz z sukcesami wzrasta popularność siatkówki, chociaż nie dorównuje hokejowi i piłce nożnej. Niektóre portale sportowe informacje o rozgrywkach siatkarzy mają schowane w zakładce "inne dyscypliny".

PAP