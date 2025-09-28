Czy Polacy mogą być zadowoleni z brązowego medalu? Nikola Grbić przedstawił swoją perspektywę

Nie od dzisiaj wiadomo, że mistrzostwa świata rządzą się swoimi prawami. Gdyby mecz Polska - Czechy został rozegrany w jakichkolwiek innych warunkach, Biało-Czerwoni prawdopodobnie bez większych problemów sięgnęliby po zwycięstwo w trzech setach. Jednak teraz gra toczyła się o medal mistrzostw świata.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie siatkarze reprezentacji Polski zagrają w nowym sezonie? Kluby gwiazd polskiej kadry

Przez to obie ekipy były bardzo mocno zmotywowane, by sięgnąć po triumf. Mimo problemów podopieczni Nikoli Grbicia byli w stanie wygrać mecz w czterech setach i zdobyć krążek na tegorocznym czempionacie.

Po zakończeniu spotkania głos w sprawie meczu zabrał selekcjoner Biało-Czerwonych w rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport Marcinem Lepą.

- Byliśmy i jeszcze jesteśmy rozczarowani, bo przegraliśmy wczoraj (w półfinale z Włochami - przyp. red.). Z tego miejsca można powiedzieć, że ten medal nie ma takiej wagi jak złoto. Jeżeli jednak wrócimy do początku sezonu, gdzie mieliśmy dużo chłopaków, którzy nie byli na mistrzostwach świata, albo był to dla nich pierwszy sezon w kadrze, to gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że zdobędziemy dwa medale, to wziąłbym to od razu. Z tej perspektywy możemy być zadowoleni - powiedział Grbić.

Szkoleniowiec opowiedział, jak trudno było się pozbierać po przegranym półfinale z Włochami.

- Teraz dla mnie jest trudno świętować, ale jestem zadowolony. Wiem, jakie to było trudne po starciu z Włochami, żeby wyjść i skupić się na meczu. To nie jest łatwe, bo mamy w sobie dużo emocji. W 24 godziny rozegraliśmy dwa mecze. Musimy być zadowoleni, bo wracamy do Polski z kolejnym medalem - ocenił.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport