Długo czekali na tytuł! Oto nowi mistrzowie Polski
Zespół Pres Grupa Deweloperska Toruń został drużynowym mistrzem Polski na żużlu. Rewanżowy mecz finałowy z najlepszym w trzech ostatnich latach Orlen Oil Motorem Lublin przegrał 38:52, ale przed tygodniem na własnym torze triumfował 54:36.
Klub z Torunia po raz piąty został mistrzem Polski. Poprzednio najlepszy był w 2008 roku pod nazwą Unibax.
Najlepszy czas w niedzielę (67,70 s) uzyskał Robert Lambert w 3. wyścigu.
Orlen Oil Motor Lublin - Pres Grupa Deweloperska Toruń 52:38
Pierwszy mecz: 54-36 dla Pres Grupa Deweloperska Toruń. Zwycięzca: Pres Grupa Deweloperska Toruń
Orlen Oil Motor Lublin: Bartosz Zmarzlik 12 (2,1,3,3,3), Mateusz Cierniak 9 (0,3,1,3,2), Fredrik Lindgren 8 (2,2,2,1,1), Jack Holder 8 (w,1,3,3,1), Wiktor Przyjemski 6 (3,3,0), Bartosz Bańbor 5 (2,2,1), Dominik Kubera 4 (3,1,w,0).
Pres Grupa Deweloperska Toruń: Patryk Dudek 12 (2,3,1,3,1,2), Mikkel Michelsen 10 (1,2,2,2,0,3), Emil Sajfutdinow 8 (1,0,3,2,2,0), Robert Lambert 6 (3,0,1,2,0), Antoni Kawczyński 1 (1,0,0,0), Jan Kvech 1 (1,-,-,-), Mikołaj Duchiński 0 (0,0,-).
Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno). Widzów: ok. 10. tys.
