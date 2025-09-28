Exell, Chardon i Mazurek zwycięzcami Baborówko Driving Show

W konkursie CAIO4*-H4 WCupQ o nagrodę patrona zawodów Romana Roszkiewicza zwyciężył Australijczyk Boyd Exell. Na drugim miejscu uplasował się jego rodak Tor Van Den Berge, a trzecie miejsce zajął Niemiec Christoph Sandmann. W klasyfikacji Pucharu Narodów CAIO4*-H4 najlepsza okazała się naturalnie reprezentacja Australii. Drugie miejsce przypadło drużynie Niemiec, a trzecie zajęła ekipa Czech.

W konkursie zręczności powożenia CAIO4*-H4 o puchar Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ponownie triumfował Boyd Exell, prowadząc zaprzęg z końmi Jelviro, Julius Van Hapert, Daan 8 oraz Maestro H i uzyskując wynik 2,66 punktu karnego. Drugie miejsce zajęła Anna Sandmann z końmi Harley, Cobra, Max Van Het Rodeland i Musketier, osiągając rezultat 5,20 punktu. Na trzeciej pozycji uplasował się Tor Van Den Berge, który wystąpił z końmi Carbery Estate Cato, Carbery Estate Chino, Indiana i Kerosine, uzyskując wynik 6,24 punktu karnego.

W konkursie zręczności powożenia CAIO4*-H2 o puchar Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zwyciężył Lars Schwitte, prowadząc zaprzęg z końmi Le Fasco i Limber RSH, z wynikiem 0,32 punktu karnego. Na drugiej pozycji uplasował się Dennis Schneiders z końmi Captain Chelsea R i Aglaya Livorno, uzyskując 3 punkty karne. Trzecie miejsce wywalczył Kees Koops, startujący z parą Ilona Van Het Rodeland i Jean Pierre, z rezultatem 3,14 punktu karnego.

W rywalizacji końcowej CAIO4*-H2 o nagrodę patrona zawodów Romana Roszkiewicza triumfował Holender Bram Chardon. Drugie miejsce zajął Niemiec Dennis Schneiders, a na trzeciej pozycji uplasował się jego rodak Lars Schwitte. W klasyfikacji Pucharu Narodów CAIO4*-H2 o trofeum firmy BADIX najlepsza okazała się drużyna Niemiec. Na drugim miejscu znalazła się reprezentacja Polski, a trzecie miejsce przypadło drużynie Holandii.

- Bardzo się cieszę, że tu jestem i zakończyłem ten piękny tydzień zwycięstwem. Na koniec było bardzo blisko, bardzo ekscytująco, bardzo nerwowo, także dla publiczności, ale wyszliśmy z tego jako zwycięzcy - powiedział Bram Chardon, zwycięzca CAIO4*-H2 Baborówko Driving Show.

W Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi tytuł Mistrza ponownie zdobył Piotr Mazurek wraz z luzakami Tomaszem Cichockim i Piotrem Kazimierczakiem. Na drugim miejscu uplasował się Krzysztof Szczepaniak, którego wspierali luzacy Katarzyna Szczepaniak, Jakub Szczepaniak i Katarzyna Plura. Nagrodę specjalną dla zwycięzcy ufundował partner zawodów, Apart, wraz z marką Albert Riele.

Informacja prasowa