Finał Superpucharu Polski: Energa Trefl Sopot - PGE Start Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Superpuchar Polski rozgrywany jest od sezonu 1999/2000, choć nieprzerwanie dopiero od 2010 roku. Do tej pory odbyło się 19 spotkań. Z uczestników rywalizacji w Warszawie tylko Trefl już zdobywał to trofeum - w 2012 i 2013 roku. Legia, Start i Górnik czekają na pierwszy sukces.

Od 2018 roku drużyny walczą o trofeum im. Adama Wójcika, jednego z najlepszych polskich koszykarzy w historii. Osiem razy zdobywał mistrzostwo kraju (Mazowszanka Pruszków, Śląsk Wrocław - cztery, Prokom Trefl Sopot - trzy). Był też mistrzem Belgii (Spirou Charleroi). Jako pierwszy Polak zagrał w elitarnej Eurolidze. W reprezentacji rozegrał 149 meczów i wystąpił w czterech turniejach o mistrzostwo Europy. Zmarł na białaczkę 26 sierpnia 2017 r. w wieku 47 lat.

Przed rokiem w finale w Radomiu Śląsk Wrocław pokonał broniącego trofeum Kinga Szczecin 76:75.

W sobotnich półfinałach PGE Start Lublin ograł Górnik Zamek Książ Wałbrzych 80:66, a Energa Trefl Sopot pokonał Legię Warszawa 96:82.

