Gdzie siatkarze reprezentacji Polski zagrają w nowym sezonie? Kluby gwiazd polskiej kadry

Robert MurawskiSiatkówka

Polscy siatkarze w ostatnich miesiącach rywalizowali w Lidze Narodów i mistrzostwach świata. Teraz przed nimi nowy sezon klubowy. Gdzie zagrają czołowi siatkarze polskiej kadry z tegorocznych rozgrywek? Którzy gracze zdecydowali się na zmianę barw klubowych i zagrają w nowych barwach? Jakie były najciekawsze transfery? Kluby siatkarzy reprezentacji Polski w galerii zdjęć.

Sezon reprezentacyjny 2025 w siatkówce dobiegł końca. Polscy siatkarze wywalczyli w minionych miesiącach złoto Ligi Narodów podczas turnieju finałowego w chińskim Ningbo oraz brązowy medal mistrzostw świata rozegranych na Filipinach. Już w październiku czołowi zawodnicy wrócą na ligowe parkiety, swe rozgrywki rozpocznie m.in. PlusLiga.

W jakich klubach zagrają w nowym sezonie siatkarze reprezentacji Polski, których trener Nikola Grbić powołał na turniej finałowy Ligi Narodów oraz na mistrzostwa świata 2025? Zobacz w galerii zdjęć.

 

