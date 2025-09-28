Historyczny wyczyn polskich siatkarzy! Tego jeszcze nie było

Dorobek medalowy polskich siatkarzy na mundialach rozpoczął się w 1974 roku, kiedy legendarna ekipa Huberta Wagnera sięgnęła po złoto. Na kolejny krążek trzeba było czekać ponad trzy dekady. W 2006 roku reprezentacja dowodzona przez Raula Lozano zaskoczyła wielu kibiców, ekspertów i dziennikarzy, zdobywając srebro.

2014 rok to wielkie święto polskiej siatkówki, bo mistrzostwa świata zostały zorganizowane w naszym kraju. Gospodarze spisali się kapitalnie. Podopieczni Stephane'a Antigi okazali się najlepsi i podobnie jak ich starsi koledzy, zdobyli złoto. Sukces ten udało się powtórzyć cztery lata później, gdy opiekunem naszej kadry był Vital Heynen.

W 2022 roku Polacy mieli chrapkę na trzecie złoto z rzędu, czym wyrównaliby wyczyn Włochów z lat '90 oraz Brazylii z pierwszej dekady XXI wieku. Tak się jednak nie stało, bo w finale w katowickim Spodku lepsza okazała się Italia. I to właśnie drużyna z Półwyspu Apenińskiego stanęła na drodze Biało-Czerwonych w minioną sobotę do czwartego z rzędu finału mundialu. Naszym siatkarzom pozostała walka o brąz.

W starciu o trzecie miejsce rywalem Polaków byli znacznie niżej notowani Czesi, czyli absolutna rewelacja turnieju. Ambitna postawa naszych południowych sąsiadów zasługuje na wyróżnienie, ale w konfrontacji z podopiecznymi Nikoli Grbicia nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. Polsce nie zabrakło determinacji po przegranym półfinale i wygrała 3:1, pierwszy raz sięgając po brąz w historii mundiali.

Aktualny dorobek mistrzów Europy i wicemistrzów olimpijskich na mistrzostwach świata to zatem sześć medali - trzy złote, dwa srebrne i jeden brązowy. Więcej medali mają tylko Brazylijczycy oraz Rosjanie. Tyle samo po turnieju na Filipinach mają Włosi i Bułgarzy, czyli finaliści oraz... Czechy jako spadkobierca sukcesów Czechosłowacji.

Klasyfikacja medalowa MŚ siatkarzy:

1. ZSRR/Rosja 12 (6 złotych, 3 srebrne, 3 brązowe)

2. Włochy 5 (4,1,0)*

3. Brazylia 7 (3,3,1)

4. Polska 6 (3,2,1)

5. Czechosłowacja/Czechy 6 (2,4,0)

6. Stany Zjednoczone 3 (1,0,2)

7. NRD/RFN/Niemcy 2 (1,0,1)

8. Kuba 4 (0,2,2)

8. Rumunia 4 (0,2,2)

10. Bułgaria (0,1,4)*

11. Serbia 2 (0,1,1)

12. Holandia 1 (0,1,0)

13. Japonia 2 (0,0,2)

14. Argentyna 1 (0,0,1)

14. Francja 1 (0,0,1)

*dorobek medalowy Włochów i Bułgarów zostanie zaktualizowany po finale

Polsat Sport