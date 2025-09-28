Kolejka przed halą. Kibice czekają na mecz polskich siatkarzy

Polacy w niedzielę zagrają z Czechami o brązowy medal mistrzostw świata siatkarzy. Przed halą na godzinę przed rozpoczęciem spotkania zgromadziło się sporo kibiców, czekających na mecz Biało-Czerwonych.

Kibice czekają przed halą na mecz Polaków

W sobotę nasi reprezentanci polegli w półfinałowym starciu z Włochami, przegrywając mecz o finał w trzech setach. Przez to podopieczni Nikoli Grbicia muszą zadowolić się meczem o brązowy medal czempionatu, rywalizując w nim z Czechami, którzy wcześniej nie dali rady Bułgarom. 

 

Na ponad godzinę przed meczem wysłannik Polsatu Sport na mistrzostwa Marcin Lepa pokazał, jak wygląda sytuacja przed halą Mall of Asia Arena, w której rozegrany zostanie mecz o brąz i finał międzynarodowego turnieju. 

 

Widać, że przed halą już gromadzą się kibice. Bez problemu można było dostrzec wśród nich polskich kibiców, którzy nałożyli na siebie biało-czerwone barwy. Czy wsparcie fanów poniesie polskich siatkarzy do triumfu?

 

Mecz o brąz MŚ siatkarzy: Polska - Czechy. Gdzie oglądać?

Transmisja meczu o trzecie miejsce na MŚ siatkarzy Polska - Czechy w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 8:15. Studio rozpocznie się natomiast już o godzinie 7:00.

