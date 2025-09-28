Miał kończyć karierę, a został mistrzem świata. Piękna historia włoskiego siatkarza

Anzani to jeden z największych pechowców w kadrze Italii. Dwa lata nie wziął udziału w mistrzostwach Europy, podczas których Włosi wywalczyli srebrne medale. Rok później nie znalazł się w kadrze na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Powodem absencji w obu przypadkach były problemy zdrowotne.

U środkowego wykryto wadę serca. Jak się okazało - choruje na arytmię. W 2023 roku był hospitalizowany i poddany dokładnym badaniom. Następnie wrócił na boisko, ale problem ponownie się odezwał.

W lipcu 2024 roku Włoch przeszedł ablację serca. Musiał na jakiś czas zrezygnować ze sportu. W kuluarach mówiło się nawet o tym, że to koniec jego pięknej kariery.

On jednak się nie poddał. Wrócił - i to w jakim stylu. Nie dość, że obronił wywalczony trzy lata temu tytuł mistrza świata, to jeszcze skutecznym atakiem ze środka zakończył wielki finał z Bułgarią.

33-letni Anzani to dwukrotny mistrz świata (2022, 2025), mistrz Europy (2021), a także srebrny medalista Pucharu Świata (2015) i Ligi Narodów (2025).