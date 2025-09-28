Mistrzostwa świata siatkarzy już za nami! Zobacz najlepsze akcje Polaków (WIDEO)

Karolina PotrykusSiatkówka

Dobiegły końca siatkarskie mistrzostwa świata na Filipinach. Reprezentacja Polski zajęła w nich trzecie miejsce, w walce o brąz pokonując Czechy 3:1. Zobacz najlepsze akcje całego turnieju w wykonaniu Biało-Czerwonych.

Mistrzostwa świata siatkarzy już za nami! Zobacz najlepsze akcje Polaków (WIDEO)
fot. AFP
Reprezentacja Polski siatkarzy zdobyła brązowy medal MŚ.

Mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn 2025 już za nami. Wystartowały w nich 32 reprezentacje. Był to turniej sensacji, zaskakujących wyników i porażek kilku faworytów do medali. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Fornal stanął w obronie kolegi z reprezentacji. "Proponuję czasem ochłodzić głowy"

 

Polscy siatkarze nie zawiedli i na Filipinach wywalczyli brązowy medal. W meczu o trzecie miejsce pokonali Czechów 3:1. Po złoto sięgnęli Włosi, którzy w wielkim finale pokonali Bułgarów 3:1 i obronili tytuł wywalczony przed trzema laty.

 

W grze Biało-Czerwonych nie brakowało widowiskowych akcji. Zapierające dech w piersiach wymiany, zaskakujące zagrywki, siatkarskie czapy, gwoździe wbijane w parkiet i sprytne zagrania mylące rywali. Polacy pokazali, że siatkówka to nie tylko sport, ale też prawdziwe show.

Najlepsze akcje MŚ siatkarzy w wykonaniu reprezentacji Polski w materiałach wideo.

 

MŚ siatkarzy - najlepsze akcje reprezentacji Polski

 

 

MŚ siatkarzy - najlepsze ataki reprezentacji Polski

 

 

MŚ siatkarzy - najlepsze bloki reprezentacji Polski

 

 

MŚ siatkarzy - najlepsze asy serwisowe reprezentacji Polski

 

Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Polacy otrzymali medale mistrzostw świata!
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 