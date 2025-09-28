Nagrody indywidualne MŚ siatkarzy 2025. Polak wśród wyróżnionych. Kto został MVP?

W meczu o złoto mistrzostw świata siatkarzy Włochy wygrały z Bułgarią 3:1. Brązowy medal wywalczyła Polska. Po finale wybrano najlepszych siatkarzy turnieju rozegranego na Filipinach. Kto otrzymał nagrody indywidualne po MŚ 2025 w siatkówce?

fot. FIVB
Najlepsi siatkarze mistrzostw świata 2025.

W finale mistrzostw świata 2025 Włosi wygrali z Bułgarią 3:1. Brązowy medal wywalczyła reprezentacja Polski, która w spotkaniu o trzecie miejsce pokonała Czechy 3:1.

W drużynie marzeń znalazło się miejsce dla czterech zawodników reprezentacji Italii, dwóch przedstawicieli Bułgarii oraz jednego Polaka. Wyróżniony został środkowy Jakub Kochanowski.

 

Nagrodę dla najlepszego rozgrywającego dostał Simone Giannelli. Kapitan reprezentacji Włoch był uznany najlepszym zawodnikiem (MVP) poprzednich MŚ rozegranych w 2022 roku w Polsce i Słowenii.

 

 

Najlepszym zawodnikiem (MVP) mistrzostw świata 2025 wybrany został Alessandro Michieletto, który został również wyróżniony jako przyjmujący. 23-letni reprezentant Italii otrzymywał w przeszłości m.in. nagrody MVP mistrzostw świata juniorów oraz Ligi Mistrzów.


Nagrody indywidualne MŚ siatkarzy 2025:

MVP: Alessandro Michieletto (Włochy)

 

najlepszy rozgrywający: Simone Giannelli (Włochy)
najlepsi przyjmujący: Alessandro Michieletto (Włochy), Aleksandar Nikolov (Bułgaria)
najlepszy atakujący: Yuri Romano (Włochy)
najlepsi środkowi: Aleks Grozdanov (Bułgaria), Jakub Kochanowski (Polska),
najlepszy libero: Fabio Balaso (Włochy).

